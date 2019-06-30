ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması: Türkiye'ye adil davranmadık

Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi 'nin son gününde yoğun ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, sırasıyla Almanya Şansölyesi Merkel, Rusya lideri Putin, Hindistan Başbakanı Modi, Endonezya Devlet Başkanı Widodo, ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı May ile görüştü. Erdoğan, zirvenin sonunda basın toplantısı düzenledi:ilgili şu anda artık olay teslimat sürecindedir. Biz Amerika ile de bu konuda Patriotlar alma hususunda Sayın Obama döneminde bir adım atmıştık.Patriotlar hususunda maalesef Kongre müsaade etmedi dediler, bize böyle bir satışı gerçekleştirmediler. Biz de tabi ki hava savunma sistemleri için böyle bir adımı atmamız gerekiyordu, attık. Yaptırımlara gelince, Sayın Trump'tan böyle bir şeyin olmayacağını da özellikle dinlemiş olduk.olayı yürürken biz Amerika'dan Boeing uçakları alıyoruz. Amerika ile stratejik ortağız. Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi de yoktur. Bunu da herkes bilsin,konusunda Amerika'ya 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 F-35 uçağı var. Ama alacağımız 100 artı 16, toplam 116 uçak.Erdoğan, "Trump'tan yaptırım olmayacağına dair güvence verdi mi?" sorusuna, "Tabii iki stratejik ortak arasında böyle bir şeyin olması da söz konusu değildir diye düşünüyorum" dedi.

Trump, Türk heyetini işaret ederek, "Ne kadar güzel insanlar, onlarla ilişki kurmak ne kadar kolay. Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız." diye espri yaptı.Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi yaklaşık 55 dakika sürdü. Erdoğan, Putin'e "değerli dostum" diye hitap ederek, şöyle dedi: Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok ciddi bir ivme yakalamış bulunuyoruz. Özellikle işbirliğimizin S-400'ler sevkiyatıyla bunu Duşanbe'de de görüşmüştük, mutabakata vardığımız gibi yol haritasının devamını şu anda izliyoruz. Füzenin ortak üretimi, teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerlemsi çok önemli., Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da tarihi bir açıklama yaptı: İlk etapta Türkiye'ye gönderilen iki uçakla 15 kişi bu işin failleridir. Bu işi meydana çıkarması gereken de birinci derecede Muhammed bin Selman'dır. Çünkü telefon görüşmemizde bu konuyla ilgili bu sözü verdi. Yalanlar var. Dolar her şeyi satın alıyor mu!Başkan Erdoğan'la görüşmesinden sonra açıklama yaptı: S-400 konusunda farklı çözümler arıyoruz. Obama, Türkiye'nin Patriot almasına izin vermedi. Başka sistemi alınca şimdi bizim sistemimizi alabilirsin diyorlar. Böyle iş yapamazsınız. Türkiye bizim dostumuz. Beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz.Erdoğan'a görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.