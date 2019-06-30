Trump ile Japonya'da gerçekleştirdiği kritik zirvenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, S-400 teslimatının 10 gün içinde gerçekleşeceğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "S-400" ve "F-35" konularında Türkiye'ye destek verdiğini söyledi.

Erdoğan, "yaptırım diye hiçbir şey duymadık şu ana kadar. Sayın Trump, kendisi ile telefon görüşmelerimde, ikili olarak bir araya gelişlerimizde şu ana kadar 'Biz size şu yaptırımı yapacağız' demedi. S-400'le ilgili olarak da 'Haklısın' dedi. Bugün işi çok daha ileri bir seviyeye taşıdık. Bu ileri seviyede de Sayın Trump 'Bu adaletsizliktir' dedi. Bu çok önemli. Öyle zannediyorum ki herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız." dedi.

ABD'nin eski Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Ankara'ya gönderdiği mektupta, "Türkiye S-400'leri teslim alırsa F-35 alamayacak." demişti.

İki liderin görüşmesinde, F-35 gerilimi de ele alındı.

Başkan Erdoğan, Trump'ın konuya bakış açısını anlattı. Erdoğan, "F-35'ler konusunda bir noktaya geldi, bu çok daha önemli. '1 milyar 400 milyon dolar para vermişler. Sen malını vermiyorsun. Böyle anılmak da iyi bir şey değil' dedi. Bununla ilgili olarak da arkadaşlarımızı görevlendirdik, işin takibini yapacaklar. Savunma bakanlarımız, dışişleri bakanlarımız, onlar da bu işin takibini yapmak suretiyle kapıları inşallah açmış olacaklar." dedi.