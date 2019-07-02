Piyasaya S-400 dopingi

ABD'nin S-400'ler yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulamayacağına yönelik açıklamalar etkisini gösterdi. Döviz kurları çakılırken Borsa yatırımcıyı sevindirdi.
Cuma günü 5.7875 lira olan dolar, dün 5.62'ye kadar indi. Euro da 6.63'ten 6.40'a geriledi. Borsa İstanbul ise yüzde 3.37 değer kazanarak 99.735'e yükseldi.
Japonya'da bulunan Başkan Erdoğan, İmparator Naruhito ile bir araya geldi. "1.5 asırlık dostluğu geliştirmeliyiz" dedi.
Naruhito ve İmparatoriçe Masako, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı otomobile kadar uğurladı.
İŞTE TÜRKİYE!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo'da DEİK ile Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafından düzenlenen toplantıda Türk ve Japon işadamlarıyla buluştu. Japon şirketlerin üst düzey güvenlik hassasiyetini bildiklerini belirterek, "Uzun yıllardan beri terörle mücadele tecrübesi sebebiyle Türkiye, bırakınız bölgeyi, dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olmuştur. Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan hiçbir girişimci yoktur" diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'de şu anda 200'ün üzerinde Japon sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini belirterek "Bu firmalar son 10 yılda yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yaptılar. Bugün Asya'yı Avrupa'ya bağlayan devasa köprülerin ve tünellerin inşasında Türk ve Japon girişimlerinin imzası bulunuyor. İhracatımız yaklaşık 480 milyon dolarda kalırken, ithalatımız 4 milyar doları aştı. Japon ürünlerinin piyasamızda olmasından memnunuz. bizim nispeten güçlü olduğumuz tarım ürünlerinde Japon piyasasına girişte tarife ve tarife dışı engellerle karşılaşıyoruz. Japonya'nın dış yatırımlarının toplamı 1,2 trilyon dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'deki 3 milyar dolarlık yatırım mütevazı seviyede kalıyor. Japon şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarını çeşitlendirerek arttırmalarını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
ORTAK HES PROTOKOLÜ
Kalyon Holding ile Japon Itochu ve Toshiba firmaları arasına HES işbirliği protokolü imzalandı. Gökçekaya Pompaj Depolamalı HES Projesi, Sakarya Nehri üzerinde inşa edilecek ve toplam kurulu kapasitesi 1,400 MW olacak.
Cuma günü 5.7875 lira olan dolar, dün 5.62'ye kadar indi. Euro da 6.63'ten 6.40'a geriledi. Borsa İstanbul ise yüzde 3.37 değer kazanarak 99.735'e yükseldi.
Japonya'da bulunan Başkan Erdoğan, İmparator Naruhito ile bir araya geldi. "1.5 asırlık dostluğu geliştirmeliyiz" dedi.
Naruhito ve İmparatoriçe Masako, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı otomobile kadar uğurladı.
İŞTE TÜRKİYE!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo'da DEİK ile Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafından düzenlenen toplantıda Türk ve Japon işadamlarıyla buluştu. Japon şirketlerin üst düzey güvenlik hassasiyetini bildiklerini belirterek, "Uzun yıllardan beri terörle mücadele tecrübesi sebebiyle Türkiye, bırakınız bölgeyi, dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olmuştur. Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan hiçbir girişimci yoktur" diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'de şu anda 200'ün üzerinde Japon sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini belirterek "Bu firmalar son 10 yılda yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yaptılar. Bugün Asya'yı Avrupa'ya bağlayan devasa köprülerin ve tünellerin inşasında Türk ve Japon girişimlerinin imzası bulunuyor. İhracatımız yaklaşık 480 milyon dolarda kalırken, ithalatımız 4 milyar doları aştı. Japon ürünlerinin piyasamızda olmasından memnunuz. bizim nispeten güçlü olduğumuz tarım ürünlerinde Japon piyasasına girişte tarife ve tarife dışı engellerle karşılaşıyoruz. Japonya'nın dış yatırımlarının toplamı 1,2 trilyon dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'deki 3 milyar dolarlık yatırım mütevazı seviyede kalıyor. Japon şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarını çeşitlendirerek arttırmalarını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
ORTAK HES PROTOKOLÜ
Kalyon Holding ile Japon Itochu ve Toshiba firmaları arasına HES işbirliği protokolü imzalandı. Gökçekaya Pompaj Depolamalı HES Projesi, Sakarya Nehri üzerinde inşa edilecek ve toplam kurulu kapasitesi 1,400 MW olacak.
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