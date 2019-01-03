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  • 03.01.2019 23:15

Temsilciler Meclisi Başkanlığına Demokrat Pelosi seçildi

116. dönem çalışmalarına bugün başlayan Kongresinin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi Başkanlığına California vekillerinden seçildi. Demokratların aday gösterdiği Pelosi, 435 üyeli Mecliste yapılan oylamada 219 üyenin oyunu alarak Temsilciler Meclisinin ise ilk kadın başkanı oldu.

ABD'de bir ilk

BD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi Başkanlığına California vekillerinden seçildi.

Bugün 116. dönem çalışmalarına başlayan Kongrenin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi Başkanlığına, Demokratların aday gösterdiği Pelosi, 435 üyeli Mecliste yapılan oylamada 219 üyenin oyunu alarak seçildi.



TEMSİLCİLER MECLİSİNİN İLK KADIN BAŞKANI
Meclisin 56'ıncı, Temsilciler Meclisinin ise ilk kadın başkanı olan Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi Partiden Wisconsin temsilcisi Paul Ryan'ın yerine geçti.

Pelosi, sonrasındaki açıklamasında kasımda yapılan lere atıfta bulunarak, "Ulusumuz tarihi bir an yaşıyor. İki ay önce Amerikan halkı konuştu ve yeni bir başlangıç istediğini belirtti." ifadesini kullandı.

Ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde eden Demokrat Parti, Meclis Başkanı olarak Pelosi'yi aday göstermişti.

Başkanlık koltuğuna resmen geçen Pelosi'nin, ilk adım olarak Başkanı ve Demokrat siyasetçilerin söz konusu sınırı duvarı konusunda anlaşamaması sebebiyle kapanan ABD hükümetinin açılması için yasa teklifi sunması bekleniyor.

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