Fener Başakşehir’de şok bir kayıp yaşadı! Lider G.Saray ile fark 3’e çıktı

Fenerbahçe yine fire verdi... Sarı-Lacivertliler Başakşehir'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Böylece G.Saray'ın 3 puan gerisine düştü. 5'te Duran'ın pasına ön direkte dokunan Talisca'nın gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti. 7'de Oğuz'un ortasında Fred'in uçarak yaptığı vuruşta top direğe çarparak dışarı gitti. 27'de Kemen'in vuruşunda top auta çıktı. 36'da Talisca'nın frikik atışında top barajdan geri döndü. Devre 0-0 bitti. İkinci yarının 49. dakikasında Levent'in pasında hareketlenen Duran için ofsayt bayrağı kaldırıldı. 62'de gelişen Başakşehir atağında Da Costa Yiğit Efe'den sıyrılarak pasını çıkardı. Oğuz'un ters vuruşuyla kaleye giden topu Ederson kornere yolladı. 64'te Asensio'nun köşe atışında Skriniar kafa vuruşuyla F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 81'de Bertuğ yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla skora eşitlik getirdi. karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



TARAFTAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar Başakşehir'de de takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan misafir tribününü tıklım tıklım dolduran taraftarlar, ısınma bölümünde futbolculara yaptıkları bestelerle maça hazırlarken ilk düdükle birlikte de desteklerini artırdılar.



YİĞİT EFE LİGDE İLK KEZ İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, ligde ilk kez forma giydi. Avrupa'da Ferencvaros müsabakasında ilk kez 11'de görev alan 21 yaşındaki savunmacı, gösterdiği performansla ön plana çıkmıştı. Yiğit Emre Başakşehir karşısında da başarılı bir performans gösterdi.