CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

Bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtmeleri takıp şalvarların giyerek Mihalgazi'den salonumuza teşrif eden Zeynep Güneş'le birlikte kardeşlerime teşekkür ediyor, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan şu vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 28 Şubat artığı faşizan, kibirli ve alçak zihniyeti bir kez daha lanetliyorum.

Başkan Erdoğan konuşurken Zeynep Güneş gözyaşlarını tutamadı. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

MEYDANI TERK ETMEYECEĞİZ



Kadınlara parmak sallayanlara meydanı terk etmeyeceğiz. Bu ülkede yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadık, yummayacağız. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik duracağız.

2,1 MİLYON HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK



Halkımız bizi bu makamlara çalışmamız için gönderdi. Hizmet etmemiz, sorunlara çözüm bulmamız için gönderdi. Bu vazifeyi yerine getirme çabasındayız. Özellikle dış ilişkiler noktasında yoğun temas dönemi söz konusu. Suudi Arabistan ve Mısır'a ziyaret gerçekleştirdik. Güncel meseleleri istişare ettik. Toplam 12 anlaşmayla döndük. Suudi Arabistan ile yaptığımız anlaşma stratejk öneme sahip. Bu anlaşmayla Türkiye'de güneş enerjisi santralleri kurulacak. 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Durmuyoruz değerli kardeşlerim, durmuyoruz. Yapacağımız çok şey var. Tempomuzu her gün artırıyoruz. Bugün Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'i ağırlayacağız.

TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR



Dünyada ve bölgemizde bir Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye olarak kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız, kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz. Burada şunu özellikle ifade etmek durumundayım; Kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız ve kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz. Son dönemde hız verdiğimiz diplomatik çalışmalarımız bunun içindir.



Suriye'nin huzura kavuşması arzumuz. Bizim Suriye meselesindeki tavrımız ilk günden beri nettir. Orada akan kan ve gözyaşı bizim de yüreğimizi dağlamaktadır. Suriye'ye vidan merceğinden bakan herkes şunu kabul edecektir, kardeş Suriye halkı da her şeyin en iyisine layıktır. Bunu fazlasıyla hak ediyor.



Suriye'nin kaynakları tünel kazmaya harcanmamalı. Suriye'nin tekrar karışmasına Türkiye buna izin vermeyecektir. Türkiye başka ülkeleri dizayn etme arzusunda asla değildir. Biz samimi bir şekilde kardeşlik diyoruz.

Halep ile birlikte Şam, Rakka, Haseke, Kamışlı da şen olana kadar, Kobanili yavruların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açana kadar Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.

CHP'YE SURİYE TEPKİSİ



Ne Kürtler ne başkaları bunların umurunda değil.