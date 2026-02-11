Yeni emekliye dörtlü kazanç! Mart ve mayısta ikramiye temmuzda zam

Taban aylık düzenlemesi de yeni emeklilere uygulanacak. Bu yıl emeklilik için başvuranlara, hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altındaysa aylığın başladığı tarihten itibaren 20 bin lira yatırılacak. Temmuz ayında bu tutar artırılırsa, bu da yeni emeklilere yansıyacak. Zam oranları yansıtılarak bağlanan aylık eğer yeni taban tutarın altında kalırsa, yeni taban tutar yeni emekliye ödenecek.

ÖNCE MAAŞ SONRA PROMOSYON

Emekli aylığı bağlananlara promosyon yolu da açılıyor. Aylık başvurusu yapılırken banka da seçiliyor. Ardından promosyon başvurusu yapılıyor. Aylık bağlandıktan sonra da promosyon hesaba yatırılıyor. En düşük emekli aylığı 20 bin lira. Bu tutarda aylık bağlanan emekliler, 12 bin ile 32 bin lira arasında promosyon alabiliyor. Üstelik promosyonda mart ya da nisan ayında güncelleme yapılması da bekleniyor.