Yeni emekliye dörtlü kazanç! Mart ve mayısta ikramiye temmuzda zam
Bu yıla yeni kök-taban aylık ve hareketlenen promosyon kampanyalarıyla başlayan emeklileri, mart ve mayısta ikramiye, temmuzda da yeni zam bekliyor. Bu imkanlar yeni emeklileri de kapsarken, emeklilik tarihi alınacak sadece maaş ve ikramiye sayısını etkiliyor.
Emekliler bu yıla yeni kazançla ve hareketlenen promosyon kampanyalarıyla başlarken, mart ve mayıs aylarında da bayram ikramiyelerini almaya hazırlanıyor. Üstelik burada da artış gündemde. Ayrıca emeklileri temmuzda bir zam daha bekliyor. Peki bu dörtlü kazançtan yeni emekliler nasıl yararlanabilecek? İşte detayları...
MAAŞLARA ÇİFTE ZAM
Bu yıla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19, memur emeklileri yüzde 18.6 zamla başladı. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık da yüzde 18.48 artışla 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Emekliler bir artışı da temmuz ayında görecek. 2026'nın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına uygulanacak. Ayrıca taban aylık ödemesi de yeniden gözden geçirilecek. Memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 11'i aşarsa fark verilecek.
Yapılan bu artışlar sadece mevcut emeklilere değil, yeni emeklilere de yansıtılacak. Bu yılın ilk yarısında emeklilik başvurusu yapanların hesaplanan aylığı, Ocak zammı yansıtılarak bağlanacak. Bu kişiler, temmuz zammından da yararlanacak. Bu yılın ikinci yarısında başvuranların emekli aylığı da hem ocak hem temmuz zamları eklenerek hesaplanacak. Bu yılın ilk veya ikinci yarısında emekli olmak, maaş hesabı açısından fark getirmiyor. Ocakta başvurana da aralıkta başvurana da aynı güncelleme katsayıları, aynı zam oranları uygulanıyor. Tek fark yıl içinde alınacak maaş sayısında oluyor.
Taban aylık düzenlemesi de yeni emeklilere uygulanacak. Bu yıl emeklilik için başvuranlara, hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altındaysa aylığın başladığı tarihten itibaren 20 bin lira yatırılacak. Temmuz ayında bu tutar artırılırsa, bu da yeni emeklilere yansıyacak. Zam oranları yansıtılarak bağlanan aylık eğer yeni taban tutarın altında kalırsa, yeni taban tutar yeni emekliye ödenecek.
ÖNCE MAAŞ SONRA PROMOSYON
Emekli aylığı bağlananlara promosyon yolu da açılıyor. Aylık başvurusu yapılırken banka da seçiliyor. Ardından promosyon başvurusu yapılıyor. Aylık bağlandıktan sonra da promosyon hesaba yatırılıyor. En düşük emekli aylığı 20 bin lira. Bu tutarda aylık bağlanan emekliler, 12 bin ile 32 bin lira arasında promosyon alabiliyor. Üstelik promosyonda mart ya da nisan ayında güncelleme yapılması da bekleniyor.
ÇİFT İKRAMİYE FORMÜLÜ
Emekli olanlar, aylığının bağlanmasını takip eden dönemlerde verilen ikramiyelerden yararlanıyor. İkramiye için bayramın bulunduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı mart ayına denk geliyor. Yani şubat sonuna kadar dilekçe verenler, 1 Mart itibarıyla emekli olacağı için Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Kurban Bayramı ise mayıs ayına denk geliyor. Bu ikramiyeyi de 30 Nisan'a kadar emeklilik başvurusu yapanlar alabilecek. Yani şubat sonuna kadar başvuranlar çift ikramiye alırken, mart ve nisan aylarında dilekçe verenler sadece Kurban Bayramı ödemesini alabilecek. Ayrıca ikramiye tutarının da artırılması gündemde.