Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul edecek | Masada yasal düzenlemeler var | SDG entegre oluyor "müşterek rapor" geliyor
Suriye'de SDG'nin fiilen çökmesi ve entegrasyon sürecinin başlamasıyla "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefinde kritik bir eşik aşıldı. Meclis komisyonu müşterek rapor çalışmasında son safhaya geldi. Önümüzdeki günlerde raporun kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Başkan Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti arasında uzun süredir planlanan görüşme de bugün gerçekleştirilecek. Erdoğan, DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı saat 14.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşmede yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'nden Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
- TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun müşterek raporu önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak.
- Görüşmede yasal düzenlemeler ele alınacak ve hangi düzenlemelerin yapılacağı netleşecek.
- Suriye'de SDG/YPG'nin Şam yönetimine fiili entegrasyonu başladı ve kurumların devri sürüyor.
- PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması ve bu durumun MİT ile TSK tarafından tespiti sürecin şartları arasında yer alıyor.
"Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefi son haftalarda peş peşe yaşanan kritik gelişmelerle ivmelendi.
Suriye'de SDG/YPG'nin fiili entegrasyonu başladı. Şam ve YPG arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde kurumların devri sürüyor. Bu gelişme Türkiye'nin "Terörsüz Bölge" hedefi için önemli bir aşama olarak görülürken; Ankara temkinli adımlarla sahayı anbean izliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin güvenliğini riske atacak herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmeyeceğini, anında müdahale edileceğini vurguluyor.
KOMİSYON RAPORU GELİYOR
TBMM çatısı altında çalışmalarını yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise "müşterek rapor" safhasına geldi. Raporun önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.
MASADA YASAL DÜZENLEMELER VAR
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir randevu isteyen DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecekç
Görüşmede İmralı Heyeti'nden Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın yer alması, yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş görüşmeyi dair detayları aktardı.
"Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çok kritik mesajlar vermesi bekleniyor" diyen Yeşiltaş, "TBMM Süreç Komisyonu'nda ortak raporla ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi; hangi yasal düzenlemelerin yapılacağı bu görüşmede netleşecek" ifadelerini kullandı.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN KIRMIZI ÇİZGİLERİ
Görüşmede Türkiye'nin güvenlik şartlarının da ön planda olacağına dikkat çekildi.
Cumhur İttifakı'nın bu konudaki net tavrını vurgulayan Yeşiltaş, "Suriye'de SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu, PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması ve bu durumun MİT ile TSK tarafından tespiti en hayati şartlar olarak masada duruyor" ifadelerini kullanarak, somut gelişmelerin ardından gözlerin yasal sürece çevrildiğini bildirdi.