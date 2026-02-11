Poyraz Karayel’in ‘Sefer’i Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
“Çemberimde Gül Oya”, “Poyraz Karayel” ve son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisiyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan’dan acı haber geldi. 45 yaşındaki oyuncu, gece yarısı fenalaşarak yaşamını yitirdi. Arslan'ın ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Türk televizyon ve tiyatro dünyası Kanbolat Görkem Arslan'dan gelen acı haberle sarsıldı.
Başarılı oyuncu, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arslan, ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
RESMİ AÇIKLAMA YOK
45 yaşındaki oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SEFER KARAKTERİYLE HAFIZALARDA YER ETTİ
Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinde rol alan Arslan, özellikle "Poyraz Karayel" dizisindeki Sefer karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı.
SANAT HAYATINA KONSERVATUVARDA BAŞLADI
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Kanbolat Görkem Arslan, 1998 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer aldı. Televizyon kariyerine ise 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı.
Başarılı oyuncu; "Ezel", "Yer Gök Aşk", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Poyraz Karayel" gibi birçok sevilen yapımda rol aldı. Sinemada ise "Daire", "Yurt" ve "Teslimiyet" gibi projelerde performans sergiledi.
Sanat camiasını yasa boğan Arslan'ın vefatı sonrası meslektaşları ve sevenleri sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Türk televizyon dünyası, güçlü oyunculuğuyla iz bırakan bir ismi kaybetti.