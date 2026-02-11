Poyraz Karayel’in ‘Sefer’i Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

SANAT HAYATINA KONSERVATUVARDA BAŞLADI

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Kanbolat Görkem Arslan, 1998 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer aldı. Televizyon kariyerine ise 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı.

Başarılı oyuncu; "Ezel", "Yer Gök Aşk", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Poyraz Karayel" gibi birçok sevilen yapımda rol aldı. Sinemada ise "Daire", "Yurt" ve "Teslimiyet" gibi projelerde performans sergiledi.

Sanat camiasını yasa boğan Arslan'ın vefatı sonrası meslektaşları ve sevenleri sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Türk televizyon dünyası, güçlü oyunculuğuyla iz bırakan bir ismi kaybetti.