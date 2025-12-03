Victor Osimhen geçen sezonun gerisinde

Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 3 galibiyette attığı 6 golle büyük rol oynayan Victor Osimhen bu sezon aynı performansını lige taşıyamadı. Sakatlığını atlatan ve derbide forma giyen Nijeryalı yıldız etkili bir performans göstermesine rağmen golle buluşamadı. Ligde ilk 14 haftada 10 maçta görev yapan Osimhen yalnızca 3 gol atabilirken, asist yapamadı. Osimhen geçen sezon ise ilk 14 haftada 8 lig maçında oynarken 7 gol ve 3 asistlik performansıyla büyük alkış toplamıştı.



OSİMHEN İÇİN İZİN HAZIRLIĞI

Nijerya, Afrika Kupası için 12 Aralık'ta toplanacak. G.Saray ise 13 Aralık'ta Antalyaspor deplasmanına gidecek. Yönetim, Osimhen'in milli takım kampına 1 gün geç katılıp Antalya'da oynaması için başvuru yapacak.