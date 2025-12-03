Sarı-Lacivertliler’de dev derbilerin kahramanı Jhon Duran performansıyla büyüledi

Dakikaları değil verimliliği konuşuluyor. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran, kısa sürede Sarı- Lacivertli takımın en kritik anlarında sahne alan isimlerden biri haline geldi. Az süre almasına rağmen yüksek verimliliğiyle dikkat çeken genç golcü, toplam 517 dakika oynadı.12 maçta 3 gol ve 2 asist üreterek adeta "az oynayıp çok iş yapan" futbolculardan biri olarak öne çıktı. Duran'ın Fenerbahçe kariyerine damga vuran en önemli detay ise kritik maçlarda kritik goller atması oldu. Genç yıldız, her fırsatta takımını sırtlamayı başararak taraftarın gönlünde kısa sürede yer etti. Feyenoord maçında Devler Ligi elemesinde tur getirdi.



BÜYÜK BİR KATKI YAPTI

Fenerbahçeli taraftarlar Duran'ın performansından son derece memnun. Duran'ın yaptığı dokunuşlar altın niteliğinde olarak değerlendiriliyor. Duran Fenerbahçe'ye geldiğinden beri 12 maçta oynadı. Genç yıldız 3 gol yapıp 2 de asist üretti.

CIMBOM'A DA ATTI!

Kocaelispor maçında öne geçiren golün asistini yaptı. Beşiktaş derbisinde galibiyeti getiren golü kaydetti. Rizespor maçında öne geçiren golün asistini yaptı. Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde beraberliği sağlayan golü atarak yine sorumluluk almayı başardı.

Sarı-Lacivertliler'in 21 yaşındaki forveti Duran, 517 dakikada ortaya koyduğu 3 gol ve 2 asistlik performansıyla fırtına estirdi.

Kolombiyalı genç yıldız, G.Saray; Beşiktaş ve Rizespor gibi kritik maçlarda sahneye çıkarak her dokunuşunu altına çevirdi.



SONUNA KADAR BİRLİKTEYİZ

Brezilyalı file bekçisi Ederson, Süper Lig'de son oynanan ve 1-1 berabere kalınan Galatasaray derbisinden bir fotoğrafını dün kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız kaleci paylaşımında "Sonuna kadar birlikteyiz" ifadelerini kullandı.