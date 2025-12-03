Cimbom’dan TFF çıkarması! Dursun Özbek TFF Başkanı ile görüştü!

PODCAST CANLI YAYIN
Yasin Kol’un derbi yönetiminden çok rahatsız olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün Riva’ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Özbek’in özellikle Skriniar-Sara pozisyonu ve Duran’ın gol sonrası hareketiyle ilgili şikayette bulunduğu öğrenildi.

Derbi sonrası Galatasaray'da büyük bir hakem öfkesi var. Sarı-Kırmızılılar, Yasin Kol'un kararlarına isyan bayrağı açarken, dün flaş bir hamle geldi. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Riva'ya giderek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Özbek'in derbideki tüm hatalı kararlarla ilgili bir dosya hazırladığı ve özellikle Yasin Kol'un 60 ve 100. dakikalar arasında Galatasaray lehine hiç faul düdüğü çalmaması üzerinde durduğu öğrenildi. Ayrıca Milan Skriniar'ın Gabriel Sara'ya yaptığı sert hareket ve birçok hakem hocasına göre kırmızı kart olan bu pozisyonda faul kararı dahi verilmemesi zirvenin gündem maddeleri arasındaydı. Galatasaray'ın Jhon Duran'ın gol sevinci sonrası yaptığı hareketin görüntülerini de TFF'ye ilettiği, bu konuyla alakalı resmi şikayet dosyasının da sunulduğu ifade edildi.


İNGİLTERE'DE BİLE OLAY OLDU


Skriniar'ın Gabriel Sara'ya sert hareketine faul bile verilmemesi İngiltere'de bile gündeme oturdu. ESPN, Premier Lig'de hafta sonu oynanan Chelsea-Arsenal maçında Caicedo'nun kırmızı kart gördüğü pozisyona atıfta bulunarak, "Skriniar'ın bu pozisyonuna faul bile çalınmadı" denildi.

