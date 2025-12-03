Çaykur Rizespor’da yeni dönem başlıyor: Recep Uçar ile prensipte anlaşıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile prensipte anlaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu'nda izleyecektir" ifadelerine yer verildi. Süper Lig'in 14. haftasında Rize ekibinin sahasında Kayserispor'a 1-0 yenilgisinin ardından teknik direktör İlhan Palut, görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Çaykur Rizespor'da bu sezon 14 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

