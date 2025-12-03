PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Çaykur Rizespor’da yeni dönem başlıyor: Recep Uçar ile prensipte anlaşıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile prensipte anlaşıldığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2025
Çaykur Rizespor’da yeni dönem başlıyor: Recep Uçar ile prensipte anlaşıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile prensipte anlaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu'nda izleyecektir" ifadelerine yer verildi. Süper Lig'in 14. haftasında Rize ekibinin sahasında Kayserispor'a 1-0 yenilgisinin ardından teknik direktör İlhan Palut, görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Çaykur Rizespor'da bu sezon 14 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani’nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
Başkan Erdoğan’dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: Zamanla hazmedeceksiniz
İdefix
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Yol haritası işliyor rotada sapma yok
Büyükçekmece Adliyesi’nden 25 kilogram altın çaldı! Gerçek kasalar açılınca ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın etkinliğinde boya fırlatıp arbede çıkardılar! 17 şüpheli gözaltına alındı
Özgür Özel’den ’cellat’ geri vitesi! DEM Parti önce akıl tutulması dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Netanyahu Trump’a savaş açtı! Mossad ajanları teknoloji devlerine sızdı: İsrail’den FBI’a emir geldi
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan’la görüştü | Önceki 9 turda ne yaşandı?
Fenerbahçe’nin iptal edilen golünde neler konuşuldu? Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları açıklandı
Karadeniz’de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı | Putin’den Ukrayna’ya tehdit
Witkoff Moskova’da: Basına kapalı toplantı! Rus basını yazdı: Kiev masada mı menüde mi?
Türkiye ve Pakistan arasında enerji anlaşması: İmzalar atıldı
Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!
Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan açıkladı: Tüm tarafları masada görmek istiyoruz
Galatasaray’a süper yıldız! Menajeriyle görüşüldü
Borsa manipülatörlerine operasyon: 12 şüpheli yakalandı! Listede Aref ve Gökhan Gönül de var
CHP’nin ihraç edemediği Ertan Yıldız ilk kez konuştu! İşte arkasındayım dediği ifade: İmamoğlu hafriyat paralarını Londra’ya kaçırdı
Son dakika! Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması: Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır
Oyunculuk babadan oğula! Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’ün oğlu meğer...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Mardin’deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı Mardin'deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: "Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı" Validesuyu Camisi’nde çirkin provokasyon: Uygunsuz sesler infial yarattı Validesuyu Camisi'nde çirkin provokasyon: Uygunsuz sesler infial yarattı Putin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkat Putin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkat E-Skuter kullanımında yeni dönem: Yasaklar, limitler, zorunluluklar! Her şey değişti E-Skuter kullanımında yeni dönem: Yasaklar, limitler, zorunluluklar! Her şey değişti ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 2 ARALIK 2025 ATV ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 2 ARALIK 2025 ATV Sıla’nın son hali sosyal medyada olay oldu: Estetik iddiaları gündemde Sıla’nın son hali sosyal medyada olay oldu: Estetik iddiaları gündemde