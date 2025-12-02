PODCAST CANLI YAYIN
ZTK maçları A Spor'dan canlı yayımlanacak!

Türkiye Kupası’nda 4. tur heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Maçlar A Spor’dan canlı yayımlanacak.

Giriş Tarihi :02 Aralık 2025
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, bugün oynanacak 4 maçla başlayacak... Bugün oynanacak 4 maç da A Spor ekranlarında olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın favorilerinden Trabzonspor'un Van FK ile yarın oynayacağı mücadele de A Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak... 4. turda toplamda 13 karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

KURALAR CUMA GÜNÜ ÇEKİLİYOR

Ziraat Türkiye Kupası Grup maçları kura çekimi, Cuma günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Kuraya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor da katılacak.

