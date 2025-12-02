PODCAST CANLI YAYIN
Okan Buruk derbi sonrası ateş püskürdü!

Okan hoca, “Saha içinde yaşadıklarımızı herkes gördü. Canımızı zor kurtardık. Kazım’ın gözü kör oluyordu”diye konuştu. Buruk: Kimse unutmasın. Biz de Galatasaray'ız! Yaşananları gördükten sonra nasıl bir G.Saray ortaya çıkaracağımızı herkes görecek."

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2025
Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ancak liderliğini sürdüren G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'tan maç sonu açıklama geldi. Ateş püsküren Buruk, sert ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Maçla ilgili değerlerlendirecek bir şey yok. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşadıklarımızı herkes gördü. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. Oyuncularımızın ayakları kırılabilirdi. Bunun için şükrediyoruz." dedi.

FUTBOL ADINA ÜZÜCÜ BİR GECE
OKAN hoca, "Kimse unutmasın. Biz de Galatasaray'ız! Taraftarımıza çağrı yapıyorum. Bugün yaşananları gördükten sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkaracağımızı herkes görecek. Son dakika yediğimiz golle üzüldük. Maçın içerisinde yaşananların da maçın önüne geçtiğine, bunla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını da inanıyorum. Futbol adına üzücü bir gece" diye konuştu.


EN NESYRİ'YE BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, G.Saray derbisinde oyundan çıktığı sırada Youssef En Nesyri'ye ıslıklarla tepki gösterdi. Faslı golcü maç boyunca etkisiz bir görüntü sergiledi. Faslı futbolcu, ilk 11'de başladığı derbide 64. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı. Fenerbahçe taraftarı derbi sonrası da En Nesri'ye yüklenmeye devam etti.


YÜKSEK: UMARIM GÜZEL ŞEYLERİN HABERCİSİDİR

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, dev derbi sonrası açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Galibiyeti biz hak etmiştik. Umarım son dakikadaki gol bizim için güzel şeylerin habercisi olur" ifadesini kullandı.

