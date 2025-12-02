Galatasaray’da Abdülkerim Bardakçı derbide yıldızlaştı: Taraftar sosyal medyadan tebrik etti

Galatasaray'ın savunmadaki sigortalarından Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün sahada her koşulda savaşan bir takım vardı. Tek yürek olup hedefimize yürümeye devam" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe derbisinde 90 dakika sahada kalan Abdülkerim ikili mücadelelerde ayakta kalmayı başardı. Özellikle En Nesyri oyundan çıkana kadar Faslı yıldıza adım attırmadı. G.Saray taraftarı maç sonrası sosyal medyadan başarılı futbolcuyu tebrik etti.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA ŞİKAYET

Galatasaray, Union SG. maçının hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, Union SG. maçında Promise David'in Uğurcan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kart ve kırmızı kart beklemişti. Bu pozisyonda kart görmeyen David, daha sonra G.Saray'a gol atmıştı.