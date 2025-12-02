Dev derbide Cimbom öne geçti! Fener’in 90+5’teki golüyle nefes kesen maç berabere bitti

Dev derbide gülen yok... Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 1-1 berabere biterken Fenerbahçe beraberliği 90+5'te attığı golle kurtardı. Sarı-Lacivertli ekibin tutuk başladığı maçın 27. dakikasında Barış'tan pas alan Sane sol ayağıyla sert bir şut attı. Oosterwolde'ye çarpıp yön değiştiren top Ederson'u yanıltıp ağlarla buluştu. Bu golle Galatasaray 1-0 öne geçti. 41'de Asensio'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti. 44'te Fenerbahçe Alvarez'le bir gol buldu. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrasında bu gol geçerli sayılmadı. 45+6'da Barış'ın çaprazdan vuruşunda Ederson başarılıydı. Devre 1-0 sonuçlandı.

İMDADA DURAN YETİŞTİ

49'da Osimhen'in vuruşunda Ederson soluna uzanarak golü önledi. 60'da Sane'nin sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta Skriniar'a çarpan top direğin dibinden dışarı gitti. Maçın 90+5'inci dakikasında Levent'in ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde dokunan Duran şık bir kafa vuruşuyla skoru 1-0 yaparak 1 puanı getirdi.

TORREİRA BİTİREMEDİ

Cimbom'un atom karıncası Lucas Torreira maçın sonlarında kafasına aldığı darbe ile sakatlandı. Uruguaylı yıldız kafasına bandaj uygulanmasının ardından yerini Berkan'a bıraktı.