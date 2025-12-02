Derbide Osimhen ile Eğribayat arasında arbede yaşandı!

U19 Paf Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-1 yendi ama maç sonunda çıkan kavga maçın önüne geçti. Galatasaraylı bir oyuncunun kavga esnasında Fenerbahçeli futbolcuya yumruk attığı görüldü. Ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi. Yaşananlar güçlükle yatıştırıldı. Bir gerginlik de dün akşamki derbi öncesi yaşandı. İki takım ısındığı sırada futbolcular ve teknik heyetler arasında gerginlik meydana geldi. Osimhen ile İrfan Can Eğribayat arasında başlayan gerginliğe daha sonra diğer futbolcular ve teknik heyetler de katıldı. Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştırıldı.



Fenerbahçe'ye konuk olduğu son beş resmi maçı kaybetmeyen Galatasaray (3G 2B), bu deplasmanda daha uzun bir seriyi en son Haziran 1963-Kasım 1966 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte yakaladı.



OOSTERWOLDE HAFTAYA CEZALI

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi kart sınırında bulunan Hollandalı stoper Jayden Oosetrwolde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli savunmacı Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak başakşehir maçında forma giyemeyecek.



GERİ DÜŞÜNCE PES ETMİYOR!

Bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım olan Fenerbahçe (8), bu puanları oynadığı son dört karşılaşmanın üçünde biriktirdi. Kanarya 2-0 geri düştüğü maçta önce Beşiktaş'ı 3-2, daha sonra da Rizespor'u da 5-2 mağlup etmeyi başardı