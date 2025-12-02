PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’ın El Bilal Toure formda

Beşiktaş’ın son 4 maçta attığı 8 golün yarısında, Toure’nin imzası bulunuyor. Malili yıldız bu süreçte 2 gol, 2 asist kaydetti

Beşiktaş'ın sezon başında Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna kattığı El Bilal Toure son dönemde yükselen formuyla dikkat çekiyor. 23 yaşındaki golcü oyuncu Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği maçta 1 gol, 1 asiste imza atmıştı. Toure, Antalyaspor maçında da 1 asistle oynadı. Samsunspor maçında Cengiz'in gole çevirdiği penaltıyı kazandıran isim olan Toure, Karagümrük karşılaşmasında da şık bir gole imza attı. Beşiktaş formasıyla 3. golünü kaydeden Malili forvetin 15 gole ulaşması durumunda opsiyonu devreye girecek.


CERNY'DEN 6 GOLLÜK KATKI
Beşiktaş'ın Çekyalı oyuncusu Vaclav Cerny Karagümrük maçında Jota'ya yaptığı servisle 5. asistine imza attı. 28 yaşındaki futbolcunun 1 de golü bulunuyor. Rafa Silva krizi sonrası Sergen Yalçın'ın kanattan 10 numaraya çektiği Cerny, Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 maçta yaptığı skor katkısıyla dikkatleri çekti.

