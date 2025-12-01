Sergen Yalçın ayrılacağı iddialarına cevap verdi: Kimse boşuna sevinmesin!

PODCAST CANLI YAYIN
Sergen Yalçın ayrılacağı iddialarına cevap verdi. “Görevi bırakacağım yolunda söylentiler var. Kimse boşuna sevinmesin ayrılmayacağım.” ÇÇ “Benim ağzımdan çıkan haberlerin hepsi yalan. Ben kimseye hiçbir açıklama yapmadım.”

01 Aralık 2025
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Karagümrük maçından sonra ses getiren açıklamalar yaptı. Görevi bırakacağı yönünde çıkan haberlere tepki gösteren Yalçın, "Asla bırakmayacağım. Kimse boşuna sevinmesin. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesin. Ben buradayım, oyuncular burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var" dedi. Hakkında çıkan haberlere isyan eden Yalçın, "Benim ağzımdan çıkan haberlerin hepsi yalan. Ben kimseye açıklama yapmadım. Ne twitter'da ne sosyal medyada. Taraftarımız buna rağbet etmesin. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum twitter'daki o dümencilerden bahsetmiyorum. Taraftar arkamda dursun onları mahcup etmeyeceğim" dedi.

