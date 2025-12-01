PODCAST CANLI YAYIN
Sarı-Lacivertliler Cimbom’un beklerine odaklandı

Tedesco’nun, G.Saray’ın bek zaaflarını hedef alarak derbi stratejisini kanat oyunları üzerine kurduğu öğrenildi. Semedo–Nene ve Levent–Kerem ikilileriyle Aslan’ın savunma geçişlerindeki aksaklıklar değerlendirilecek.

Giriş Tarihi :01 Aralık 2025
FenerbahçeTeknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ın bek bölgesinde yaşadığı sorunları yakından analiz ederek derbi stratejisini büyük ölçüde kanat organizasyonları üzerine kurdu. İtalyan teknik adam, rakibinin özellikle savunma geçişlerinde yaşadığı aksaklıklardan yararlanmayı hedefliyor. Tedesco'nun planında iki kilit ikili öne çıkıyor: Sağ kanatta Semedo– Nene, sol kanatta ise Levent–Kerem uyumu. Bu dörtlünün hem hücum genişliğini artırması hem de Galatasaray'ın beklerine sürekli baskı kurarak hataya zorlaması bekleniyor. Takım içi toplantılarda oyuncularına "Rakibi kenarlardan yıkacağız" mesajı verdiği öğrenilen Tedesco, yüksek tempo ve hızlı kanat geçişleriyle derbinin kontrolünü ele almayı amaçlıyor. Fenerbahçe'de çalışmalar bu doğrultuda sürerken, Sarı-Lacivertliler'in, özellikle kanat varyasyonları üzerinde yoğun biçimde durduğu aktarıldı. İki takım arasında büyük bir taktik savaşı olduğu görüşü hakim.

