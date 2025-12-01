Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe’nin zayıf bölgesini hedef aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesi takımını Fenerbahçe'nin geriden oyun kurarken yaşadığı aksaklıklara karşı özel olarak hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin savunmadan çıkışta yaptığı hataları değerlendirmek için antrenman programında yoğun bir pres çalışmasına yer verdi. Buruk'un planına göre Sarı-Kırmızılı ekip, özellikle Osimhen; Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira üzerinden uygulanacak koordineli baskılarla Fenerbahçe savunmasını hataya zorlayacak. Orta saha ve hücum hattı arasında kurulacak bu pres mekanizmasının, rakibi hazırlıksız yakalayarak hızlı hücum fırsatları yaratması hedefleniyor. Galatasaray'da derbi hazırlıkları bu detaylarla devam ederken, Okan Buruk'un öğrencilerinin idmanlarda yüksek tempo ve agresif ön alan baskısına odaklandığı öğrenildi.

