Beşiktaş’tan süper istatistik!

Beşiktaş Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçerken istatistiklerde de müthiş performans gösterdi. Siyah-Beyazlılar toplam 27 şutla en çok şut çektiği maçı yaşadı. Bu şutların 12'si isabetli oldu. 3,14 gol beklentisiyle maçı tamamlayan Kartal'ın 1 şutu da direkten döndü. Beşiktaş 7 net gol pozisyonundan yararlanamazken 9 korner kullandı. Siyah-Beyazlılar bu sezon en üretken performansı lig sonuncusu K.Gümrük önünde ortaya koydu.



K.GÜMRÜK'Ü 12.KEZ YENDİLER

Beşiktaş ile Karagümrük dün ligde 17. kez karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar rakiplerini 12. kez yendi. 2 ekip 3 kez berabere kalırken 2 maçı da K.Gümrük kazandı.