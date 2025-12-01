Beşiktaş’tan devre arası 4-5 transfer planı

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç Karagümrük maçının ardından, "Sergen hoca eksik bölgelere transfer istedi. Devre arasında 4-5 transfer gündemimizde. Sergen Yalçın'la her gün toplantı yapıyoruz. Şimdi kalan 3 maçı da kazanarak ligi en iyi yerde bitireceğiz. Ligin sonunda da en iyi yerde olmak istiyoruz" dedi. Kılıç takımın daha iyiye gittiğini vurgulayarak, "Bu sene 8-9 yeni oyuncu geldi. Birbirlerine alışma süreçleri devam ediyor" ifadesini kullandı.



RAFA'YI KAZANACAĞIZ

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç Rafa Silva ile ilgili olarak, "Rafa Silva çalışıyor. Biraz idman eksikliği var. Rafa'yı kazanacağız" diye konuştu.



BU SEZON DIŞ SAHADA 4.GALİBİYET



Beşiktaş, Karagümrük maçıyla birlikte bu sezon ligde deplasmanda 4. kez kazandı. Kartal daha önce Kayseri'yi 4-0, Konya'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 3-1'lik skorla yenmişti.



YİNE PAULİSTA YİNE SAKATLIK



Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Paulista sakatlıktan yakasını bir türlü kurtaramıyor. Geçtiğimiz sezondan beri sık aralıklarla sakatlanan Siyah-Beyazlı oyuncu dün de karşılaşmanın 60. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tecrübeli futbolcunun durumu bugün kesinlik kazanacak.