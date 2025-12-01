Beşiktaş deplasmanda kazanarak moral buldu!

Ligde artık puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş lig sonuncusu Karagümrük'ü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yendi. 8. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Jota Silva'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinden çıkardı. 41. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahasının sol çaprazındaki Jota Silva'ya gönderdi.

Jota'nın çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluştu: 0-1. 48. dakikada sağ çaprazdan Gökhan Sazdağı'nın bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Grbic kornere çeldi. 58. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı penaltıda kaleci Grbic, sağ alt köşeye topu iki hamlede kontrol etti. 71. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından içeriye çevirdiği topu Toure, penaltı noktasının solunda kontrol etti. Bu oyuncunun, meşin yuvarlağı düzeltip sağ üst köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2. 82. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın sert şutunda top üst direkten auta gitti ve maç 2-0 bitti.



CENGİZ'DEN KATKIYA DEVAM!



Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta adeta hayata dönen Cengiz Ünder takımına skor katkısı vermeye devam ediyor. 58. dakikada kazanılan penaltıda çok kötü bir vuruşla topu kaleci Grbic'e teslim eden yıldız futbolcu ardından El Bilal Toure'ye çok güzel bir asist yaptı. Cengiz Ünder böylece son 9 lig maçında 4 gol ve 2 asistle toplam 6 gole direkt katkı vermiş oldu. Milli futbolcu asistinin dışında mücadelesiyle de taraftarlardan yine tam not almayı başardı.



GOL KAÇIRMA REKORU KIRDI

Beşiktaş lig sonuncusu Karagümrük önünde sezonun en üretken oyununu oynadı. Ancak gol vuruşları beklenen kaltede değildi. Cezası biten ve 11'de geri dönen Orkun Kökçü gecenin çalışkan isimlerinden biri oldu. Ancak skor katkısını yine yapamadı.

10 AY SONRA BİR İLKİ BAŞARDI



Süper Lig'de Beşiktaş, Şubat 2025'ten bu yana ilk kez üst üste iki deplasman maçını kazanmayı başardı... Siyah-Beyazlılar, dün Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederken, öncesinde zorlu Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönmeyi başarmıştı... Bu sonuçlarla birlikte Beşiktaş, dış sahada üst üste aldığı iki galibiyetle moral kazandı. Aldığı olumsuz sonuçlardan dolayı zinveden uzaklaşan Kartal, ligin devre arasına kadar puan kaybı yaşamak istemiyor.