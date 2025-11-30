Tekke maçı değerlendirdi Trabzonspor galibiyeti Visca’ya armağan etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçtan sonra, "Bana göre maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Her şeye rağmen galip geldik. Bunu Edin Visca'ya armağan ediyoruz. Şimdi kupa ve Göztepe maçlarına odaklanacağız" dedi



OULAİ HAFTAYA YOK

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Oulai gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Buna göre Fildişili futbolcu Göztepe ile gelecek hafta oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.