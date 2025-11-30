Muçi Başakşehir maçının ardından Konyaspor’a frikik golüyle katkı sağladı

Geçtiğimiz hafta Başakşehir önünde 2 gol atarak alınan galibiyette büyük pay sahibi olan Muçi Konyaspor karşısında da yine müthiş oynadı. Karşılaşmanın 56. dakikasında kazanılan frikiği gole çeviren Arnavut futbolcu bu sezon fileleri 3 kez havalandırırken çıkışını sürdürdü.



ONUACHU 11 GOLE ULAŞTI



Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu dün biri frikikten olmak üzere 2 gol attı. Onuachu gol krallığında 11 golle ilk sırada yer alıyor.



Muçi Konya önünde jeneriklere geçecek şıklıkta bir frikik golü attı. Arnavut yıldız son 2 maçta 3 gol attı.