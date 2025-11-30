Cimbom’a büyük müjde: Osimhen ve Akgün takımla beraber çalıştı!

SON haftalarda yaşanan sakatlık problemleri nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mario Lemina, Victor Osimhen ve Yunus Akgün dün düzenlenen antrenmanda yer aldı. Victor Osimhen'in kulüp doktoru Yener İnce ile görüştüğü ve "Ağrılarım var ama bu maçta takımı yalnız bırakamam. Her şekilde oynayacağım" dediği öğrenildi. Galatasaray Doktoru Yener İnce, milli oyuncu Yunus Akgün'de kasık fıtığı tespit edildiğini açıklamıştı. Victor Osimhen ise Nijerya'nın, Demokratik Kongo'yla oynadığı milli maçta sakatlanmıştı. Mario Lemina da geçen hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmanın ilk yarısında oyuna devam edememiş ve Union Saint-Gilloise maçında forma giymemişti. 3 yıldız oyuncunun takımla birlikte çalışması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.



YUNUS GÜLDÜRDÜ

G.Saraylı Yunus Akgün dün takımla birlikte çalıştı. Milli yıldızın takımla çalışması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.



41 GOLÜN 34'Ü YABANCILARDAN



FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında son 11 sezonda oynanan 26 derbide Galatasaray 24 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 17 golle karşılık verdi. Bu derbilerde atılan 41 golün 34'ünü yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 21, Fenerbahçe'nin de 13 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe'de Türk oyuncular 4, Galatasaray'da ise 3 kez gol sevinci yaşadı.



OSİMHEN TEHLİKESİ



FIFA kurallarına göre oyuncular, turnuvadan bir önceki haftanın pazartesi sabahına kadar milli takıma katılmak zorunda. Buna göre Osimhen, 8 Aralık'ta milli takım kampına katılacak. 9 Aralık'ta kritik Monaco maçı var. G.Saray, Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Osimhen'in bir gün geç kampa katılması konusunda istekte bulunacak.



DERBILERDE CEZA YAĞIYOR



SÜPER Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 15 sezonda yaptığı 38 derbide ortaya çıkan "fatura" iki kulüp için de ağır oldu. Derbilerden sonra Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, oyuncuları ve yöneticileri çeşitli cezalar aldı. PFDK, son 15 sezonda iki takım arasındaki derbilerde yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertlilere 8 milyon 291 bin 500 lira para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulübe ise 4 milyon 830 bin lira ceza kesildi.



BÜYÜK HEYECAN



GALATASARAY'DA 3 yıldız, ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan görev verilmesi halinde ilk kez bu derbide oynayacak. Yeni transferlerden Wilfried Singo ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.



YUSUF VE AHMED İLE YOLLAR AYRILIYOR



G.SARAY, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu ile yollarını ayırmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk iki oyuncunun da performansından memnun değil. Yusuf Demir bu sezon 1 maçta forma giyerken 28 dakika sahada kaldı. Bu sezon 62 dakika sahada kalan Ahmed Kutucu ise 5 karşılaşmada görev alırken 1 asist yaptı.