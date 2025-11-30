SON DAKİKA
Beşiktaş Torino’nun Avusturyalı sağ beki için atakta

29 yaşındaki sağ bek Valentino Lazaro’nun Avrupa’da kalmak istediği ve bu yüzden de Beşiktaş’ın transferde daha önde olduğu bildirildi...

Giriş Tarihi :30 Kasım 2025
Beşiktaş'tan sürpriz atak... Torino ile sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan Avusturyalı kanat beki Valentino Lazaro Siyah-Beyazlılar'ın radarında... Hem sağ hem sol kanatta görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncu için Katar temsilcisi Al-Duhail'in somut ilgi gösterdiği ve bir görüşme gerçekleştirerek şartları yokladığı belirtildi. Beşiktaş transferde daha avantajlı gözüküyor. Çünkü Lazaro'nun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi. Lazaro, Ocak ayından itibaren herhangi bir kulüple bedelsiz şekilde ön sözleşme imzalayabilecek.

Devre arasında sağ bek transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu transfere onay verdiği gelen haberler arasında. Bu sezon 13 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu Valentino Lazaro, bu maçlarda 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Lazaro, 36 kez Avusturya Milli Takım formasını giyerken rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 39.5 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

