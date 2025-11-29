Sadettin Saran’dan derbi öncesi taraftara çağrı: Fenerium’u boşaltın
Galatasaray derbisi yaklaşırken Başkan Sadettin Saran, taraftara seslenerek Fenerium mağazalarından alışveriş yapma çağrısında bulundu. Pazartesi gününe kadar raflarda ürün kalmayacağına inandığını söyleyen Saran, “İyi ki varsınız, sizleri seviyorum” ifadelerini kullandı.
