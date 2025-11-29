PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray, Sane ve İlkay’ı derbiye özel motivasyonla hazırlıyor

Teknik heyetin iki futbolcuyu derbiye özel olarak hazırladığı ve bu oyunculara daha önce oynanan derbilerin ardından yaşanan sevinçleri göstererek motive ettikleri öğrenildi

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2025
Galatasaray teknik heyeti ilk defa Fenerbahçe derbisi oynayacak iki yıldızı Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı dev maça özel olarak hazırlıyor. Teknik heyetin iki isme daha önce Kadıköy'de ve Rams Park'ta kazanılan derbilerin ardından yaşanılan sevinçleri izlettirerek motive etmeye çalıştığı öğrenildi. Teknik heyetin kritik maçta iki futbolcudan etkili performans göstereceklerine dair söz aldığı da gelen bilgiler arasında. Okan Buruk Fenerbahçe ile oynanacak kritik maçta iki oyuncudan etkili performanslar bekliyor.

Sane bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol, 3 asiste imza attı.

