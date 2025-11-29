Galatasaray genç yıldız için Avrupa’nın önemli takımlarıyla rekabet ediyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında çıkan haberlerde Sarı Kırmızılı takımın Santos forması giyen 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Robinho Junior ile ilgilendiği öne sürüldü. Galatasaray'ın, daha önce ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir'de de forma giyen Robinho'nun da oğlu olan genç yıldız için Manchester United, Chelsea ve Inter ile rekabet halinde olduğu öne sürüldü. Bu sezon Santos formasıyla 24 maça çıkan ve söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen genç futbolcunun Brezilya ekibi ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. Güncel verilere göre 1 milyon euro değer biçilen Robinho Junior için Galatasaray'ın devre arasında bir hamlede bulunup bulunmayacağı merak konusu. Genç futbolcunun da Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.