PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray genç yıldız için Avrupa’nın önemli takımlarıyla rekabet ediyor

Sarı-Kırmızılılar’ın ilgilendiği 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Robinho Junior’ı transfer etmek için Manchaster United, Chelsea ve Inter’in de devrede olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2025
Galatasaray genç yıldız için Avrupa’nın önemli takımlarıyla rekabet ediyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında çıkan haberlerde Sarı Kırmızılı takımın Santos forması giyen 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Robinho Junior ile ilgilendiği öne sürüldü. Galatasaray'ın, daha önce ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir'de de forma giyen Robinho'nun da oğlu olan genç yıldız için Manchester United, Chelsea ve Inter ile rekabet halinde olduğu öne sürüldü. Bu sezon Santos formasıyla 24 maça çıkan ve söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen genç futbolcunun Brezilya ekibi ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. Güncel verilere göre 1 milyon euro değer biçilen Robinho Junior için Galatasaray'ın devre arasında bir hamlede bulunup bulunmayacağı merak konusu. Genç futbolcunun da Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
CANLI | KAIROS ve VIRAT adlı tankerde patlama: Can kaybı var mı? İncelemelerde dış müdahale tespiti
Kartal’da VIP hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Başarır’ın villasına çalıştı
Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır kral çıplak dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Asgari ücret trafiği başlıyor: pazarlık 25-28 bin TL bandında yapılacak
Başkan Erdoğan’dan güvenlik güçlerine talimat: Suça ve suçluya af yok!
Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi
Airbus’tan A320 filoları için acil güvenlik uyarısı! THY önlemleri aldı: Gerekli işlemler tamamlanıyor
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul’da! 1700 yıllık mazi: İznik’teki ayine katıldı
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada
Uyuşturucu testi pozitif çıkan İrem Derici ifade vermek için adliyede: Benim kafam hasta
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
CIA bağlantısında yeni detaylar! Beyaz Saray’ı karıştıran saldırının faili 15 yaşında ajanlığa başlamıştı
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR’lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
İznik’te Papa hareketliliği... Göle giren adam ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe’den 3’lü bomba!
Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi!
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
ABD gazetesinden Maduro Türkiye’ye sürgün gidecek iddiası! Beyaz Saray’da sessizlik
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Bergüzar Korel’den sıcacık ev paylaşımı: Leyla ve Han ile keyifli hallerine beğeni yağdı Bergüzar Korel’den sıcacık ev paylaşımı: Leyla ve Han ile keyifli hallerine beğeni yağdı ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 28 KASIM 2025 ATV ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 28 KASIM 2025 ATV İzlanda’da tekledik! Breidablik - Samsunspor: 2-2 | MAÇ SONUCU İzlanda'da tekledik! Breidablik - Samsunspor: 2-2 | MAÇ SONUCU Wednesday 3. sezon oyuncu kadrosu yenilendi: Teyze Ophelia geliyor! Wednesday 3. sezon oyuncu kadrosu yenilendi: Teyze Ophelia geliyor! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Alman Mevkidaşı Johann Wadephul’dan AB mesajı: Fasıllar açılırsa süreç ilerler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Alman Mevkidaşı Johann Wadephul'dan AB mesajı: Fasıllar açılırsa süreç ilerler Esnaf kredilerinde yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarih vererek duyurdu Esnaf kredilerinde yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarih vererek duyurdu