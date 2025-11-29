PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Erdoğan’ın Bosna Hersek maçı sonrası Osmani ile şakalaştı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Bosna Hersek maçını tribünden takip eden Başkan Erdoğan maç sonrası soyunma odasına gidip oyuncuları tebrik etti. Erdoğan, Arnavut asıllı oyuncu Ercan Osmani’ye takılarak “Hemşehrilerini duman ettiniz” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2025
Erdoğan’ın Bosna Hersek maçı sonrası Osmani ile şakalaştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'i 93-71 mağlup ettiği maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünden takip etmişti. Maçın sona ermesiyle soyunma odasına gelen ve 12 Dev Adam'ı galibiyetten dolayı tebrik eden Erdoğan, Arnavut asıllı basketbolcu Ercan Osmani ile de şakalaştı. Erdoğan, Osmani'ye takılarak "Hemşehrilerini duman ettiniz ya" ifadelerini kullandı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Bosna Hersek maçında forma giyemeyen ve tedavisi devam eden Cedi Osman'a, "Cedi, toparladın mı? Önümüzdeki maça yetişiyor musun?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın dördüncü periyodunda sakatlanan Onuralp Bitim ile sohbet ederek sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular için Başantrenör Ergin Ataman'a, "Böyle terli terli bekletmeyelim. Hemen duşlarını alsınlar" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
CANLI | KAIROS ve VIRAT adlı tankerde patlama: Can kaybı var mı? İncelemelerde dış müdahale tespiti
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır kral çıplak dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Kartal’da VIP hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Başarır’ın villasına çalıştı
Başkan Erdoğan’dan güvenlik güçlerine talimat: Suça ve suçluya af yok!
Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı
Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi
Airbus’tan A320 filoları için acil güvenlik uyarısı! THY önlemleri aldı: Gerekli işlemler tamamlanıyor
Asgari ücret trafiği başlıyor: pazarlık 25-28 bin TL bandında yapılacak
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul’da! 1700 yıllık mazi: İznik’teki ayine katıldı
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada
Uyuşturucu testi pozitif çıkan İrem Derici ifade vermek için adliyede: Benim kafam hasta
İsrail Suriye’ye saldırıdı! Dışişleri’nden Tel Aviv’e tepki: Bölgenin istikrarına tehdit!
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
CIA bağlantısında yeni detaylar! Beyaz Saray’ı karıştıran saldırının faili 15 yaşında ajanlığa başlamıştı
İznik’te Papa hareketliliği... Göle giren adam ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe’den 3’lü bomba!
ABD gazetesinden Maduro Türkiye’ye sürgün gidecek iddiası! Beyaz Saray’da sessizlik
CHP’de iki yılda dördüncü kurultay!
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR’lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Fenerbahçe’den 3’lü bomba! Fenerbahçe'den 3'lü bomba! Rossmann kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı Rossmann kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı Şehirden kaçtı köy hayatına kolay adapte oldu: Nurgül Yeşilçay traktör üstünde! Şehirden kaçtı köy hayatına kolay adapte oldu: Nurgül Yeşilçay traktör üstünde! Yıllar önce Amerika’ya yerleşen Tolga Karel 4 çocuklu çekirdek ailesini paylaştı! Yıllar önce Amerika’ya yerleşen Tolga Karel 4 çocuklu çekirdek ailesini paylaştı! Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna’nın son hali olay! Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay! Trabzonspor’dan Coca Cola’ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar