Erdoğan’ın Bosna Hersek maçı sonrası Osmani ile şakalaştı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'i 93-71 mağlup ettiği maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünden takip etmişti. Maçın sona ermesiyle soyunma odasına gelen ve 12 Dev Adam'ı galibiyetten dolayı tebrik eden Erdoğan, Arnavut asıllı basketbolcu Ercan Osmani ile de şakalaştı. Erdoğan, Osmani'ye takılarak "Hemşehrilerini duman ettiniz ya" ifadelerini kullandı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Bosna Hersek maçında forma giyemeyen ve tedavisi devam eden Cedi Osman'a, "Cedi, toparladın mı? Önümüzdeki maça yetişiyor musun?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın dördüncü periyodunda sakatlanan Onuralp Bitim ile sohbet ederek sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular için Başantrenör Ergin Ataman'a, "Böyle terli terli bekletmeyelim. Hemen duşlarını alsınlar" dedi.