Osimhen’de kritik gün yarın

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi... Union maçında yokluğu fazlasıyla hissedilen Nijeryalı yıldızın kritik maça yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.

ASLAN BUGÜN İZİN YAPTI

Alınan bilgilere göre sağlık kurulu yarın yapılacak olan idmana büyük bir önem veriyor. Osimhen'in yarınki çalışmanın ilk bölümünde yer alacağı öğrenildi.

Eğer yıldız futbolcu herhangi bir sıkıntı yaşamazsa pazar günkü son idmanın tamamına katılacak. Bu durumda da 11'deki yerini alabilecek.

Ancak yarınki çalışmada Osimhen bir ağrı hissederse, forma giymesi bir hayli zorlaşacak. Öte yandan dünü izinli olarak geçiren Galatasaray bugün 17.00'deki antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.