Osimhen’de kritik gün yarın

Nijeryalı yıldız yarınki idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışacak. Eğer bir sorun yaşamazsa pazar günü antrenmanın tamamında yer alacak ve derbide ilk 11’de forma giyecek.

Giriş Tarihi :28 Kasım 2025
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi... Union maçında yokluğu fazlasıyla hissedilen Nijeryalı yıldızın kritik maça yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.

ASLAN BUGÜN İZİN YAPTI
Alınan bilgilere göre sağlık kurulu yarın yapılacak olan idmana büyük bir önem veriyor. Osimhen'in yarınki çalışmanın ilk bölümünde yer alacağı öğrenildi.
Eğer yıldız futbolcu herhangi bir sıkıntı yaşamazsa pazar günkü son idmanın tamamına katılacak. Bu durumda da 11'deki yerini alabilecek.
Ancak yarınki çalışmada Osimhen bir ağrı hissederse, forma giymesi bir hayli zorlaşacak. Öte yandan dünü izinli olarak geçiren Galatasaray bugün 17.00'deki antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

