PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kanarya'nın aklı derbi maçındaydı

Kanarya Macar ekibi önünde 66’da Varga ile geriye düştü. Talisca 69’da eşitliği sağladı. Duran 90+1’da kırmızı kartla oyun dışı kaldı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2025
Kanarya’nın aklı derbi maçındaydı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe evinde kayıp... Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 5. maçında konuk ettiği Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla 1-1 berabere kaldı. 10'da Asensio'nun pasında Semedo'nun şutunda top auta gitti. 23'te Oğuz'un pasında Asensio'nun vuruşunda Dibusz gole izin vermedi.
33'te Asensio'nun vuruşunda Dibusz soluna yatarak topu kontrol etti. 35'te En- Nesyri'nin kafa vuruşunda top dışarı gitti.

GOLLER 2'NCİ YARIDA GELDİ
Maçın 49. dakikasında Talisca, Kerem ile girdiği verkaç sonucunda topu kontrol edemedi. 51'de Talisca'nın vuruşunda top çerçeveyi bulmadı. 57'de En-Nesyri Asensio'nun kornerinde kafa vuruşunda topa istediği gibi vuramadı. 66'da Varga kafayla Ferencvaros'u 1-0 öne geçirdi. 69'da Talisca Nene'nin indirdiği topa gelişine vurarak skoru 1-1 yaptı. 79'da Nene'nin şutunda top direkte patladı. Duran 90+1'de kırmızı kart gördü. Maç 1-1 berabere bitti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan Millilere destek: Maçı tribünde izledi soyunma odasını ziyaret etti! Cedi toparladın mı?
Özgür Özel’in gizli teklif iddiasına AK Parti’den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin!
Trendyol
Başkan Erdoğan’dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı
Kanarya’ya Macar duvarı! Fenerbahçe - Ferencvaros: 1-1 | MAÇ SONUCU
Papa 14. Leo’ya Külliye’de özel ilahi dinletisi! Başkan Erdoğan ile bir araya geldi
İdefix
Trabzonspor’dan Coca Cola’ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD’de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar
Kim Milyoner Olmak İster’de Gençliğe Hitabe sorusu yarışmacıyı köşeye sıkıştırdı
Türk telekom
Papa 14. Leo’dan Başkan Erdoğan’la basın toplantısında Türkiye vurgusu
Galatasaray transfer ateşini yaktı! Brezilyalı yıldız yolda
11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu: Suç işlemenin önlenmesini hedefliyoruz
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR’lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Özgür Özel’den Bay Kemal, Ekrem’in üzerine beton döküyor çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Türkiye Ukrayna’ya asker gönderecek mi? MSB’den açıklama geldi
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna’nın son hali olay!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Hatay’da denetimde mide bulandıran görüntüler: Zabıtalar fırında gördüklerine inanamadı Hatay'da denetimde mide bulandıran görüntüler: Zabıtalar fırında gördüklerine inanamadı Kuyumcular arasında klima tartışması büyüdü! 1 ölü 2 yaralı Kuyumcular arasında klima tartışması büyüdü! 1 ölü 2 yaralı Tolga Güleç ile Öykü Cengiz ayrıldı mı? İlk açıklama geldi Tolga Güleç ile Öykü Cengiz ayrıldı mı? İlk açıklama geldi İmamoğlu’nun başkanlık konutu değil haraç merkezi: 84 milyonu teslim ettim İmamoğlu'nun başkanlık konutu değil haraç merkezi: "84 milyonu teslim ettim" Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! 2024 yılında ABD’de evcil hayvan endüstrisine harcanan para ne kadardır? 2024 yılında ABD'de evcil hayvan endüstrisine harcanan para ne kadardır?