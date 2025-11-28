Kanarya’nın aklı derbi maçındaydı

Fenerbahçe evinde kayıp... Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 5. maçında konuk ettiği Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla 1-1 berabere kaldı. 10'da Asensio'nun pasında Semedo'nun şutunda top auta gitti. 23'te Oğuz'un pasında Asensio'nun vuruşunda Dibusz gole izin vermedi.

33'te Asensio'nun vuruşunda Dibusz soluna yatarak topu kontrol etti. 35'te En- Nesyri'nin kafa vuruşunda top dışarı gitti.



GOLLER 2'NCİ YARIDA GELDİ

Maçın 49. dakikasında Talisca, Kerem ile girdiği verkaç sonucunda topu kontrol edemedi. 51'de Talisca'nın vuruşunda top çerçeveyi bulmadı. 57'de En-Nesyri Asensio'nun kornerinde kafa vuruşunda topa istediği gibi vuramadı. 66'da Varga kafayla Ferencvaros'u 1-0 öne geçirdi. 69'da Talisca Nene'nin indirdiği topa gelişine vurarak skoru 1-1 yaptı. 79'da Nene'nin şutunda top direkte patladı. Duran 90+1'de kırmızı kart gördü. Maç 1-1 berabere bitti.