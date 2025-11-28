Fenerbahçe’nin genç savunmacısı Yiğit Efe göz doldurdu

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarılacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Kadıköy'deki maçta çok başarılı bir performans gösteren genç futbolcu karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.