Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe göz doldurdu
Fenerbahçe’nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi maçta ilk 11’de şans buldu. Kadıköy’de başarılı bir performans sergileyen genç oyuncu, karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.
Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarılacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Kadıköy'deki maçta çok başarılı bir performans gösteren genç futbolcu karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.