Dursun Özbek’ten derbi açıklaması: Toplumu germeye gerek yok

Galatasaray Kulübü ile Fuzul arasındaki tekerlekli sandalye basketbol takımı ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni RAMS Park'ta yapıldı. Törende açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine yönelik önemli mesajlar verdi. Özbek, "Derbi atmosferi sakin geçiyor, toplumu germeye gerek yok. Uzun bir maraton, ligde çok maç var. Gerginlik sadece kulüpleri değil, toplumu geriyor. Buna gerek yok. İnşallah bu şekilde devam eder. Maç sırasında da gerginlik olmamasını arzu ediyorum. Bizim davranış şeklimiz bu şekilde ve böyle devam edeceğiz." dedi.



ÖZBEK'TEN TRANSFER MESAJI

Başkan Dursun Özbek, "Ara transfer dönemine az bir zaman kaldı. Konuyu her gün tartışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sessiz ama nitelikli bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.