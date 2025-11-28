PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dursun Özbek'ten derbi açıklaması: Toplumu germeye gerek yok

Derbi öncesi sağduyu mesajları veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Maç sırasında da gerginlik olmamasını arzu ediyorum. Toplumu germeye gerek yok. Uzun bir maraton, ligde çok maç var” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2025
Dursun Özbek’ten derbi açıklaması: Toplumu germeye gerek yok

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Kulübü ile Fuzul arasındaki tekerlekli sandalye basketbol takımı ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni RAMS Park'ta yapıldı. Törende açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine yönelik önemli mesajlar verdi. Özbek, "Derbi atmosferi sakin geçiyor, toplumu germeye gerek yok. Uzun bir maraton, ligde çok maç var. Gerginlik sadece kulüpleri değil, toplumu geriyor. Buna gerek yok. İnşallah bu şekilde devam eder. Maç sırasında da gerginlik olmamasını arzu ediyorum. Bizim davranış şeklimiz bu şekilde ve böyle devam edeceğiz." dedi.

ÖZBEK'TEN TRANSFER MESAJI
Başkan Dursun Özbek, "Ara transfer dönemine az bir zaman kaldı. Konuyu her gün tartışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sessiz ama nitelikli bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan Millilere destek: Maçı tribünde izledi soyunma odasını ziyaret etti! Cedi toparladın mı?
Özgür Özel’in gizli teklif iddiasına AK Parti’den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin!
Trendyol
Başkan Erdoğan’dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı
Kanarya’ya Macar duvarı! Fenerbahçe - Ferencvaros: 1-1 | MAÇ SONUCU
Papa 14. Leo’ya Külliye’de özel ilahi dinletisi! Başkan Erdoğan ile bir araya geldi
İdefix
Trabzonspor’dan Coca Cola’ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD’de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar
Kim Milyoner Olmak İster’de Gençliğe Hitabe sorusu yarışmacıyı köşeye sıkıştırdı
Türk telekom
Papa 14. Leo’dan Başkan Erdoğan’la basın toplantısında Türkiye vurgusu
Galatasaray transfer ateşini yaktı! Brezilyalı yıldız yolda
11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu: Suç işlemenin önlenmesini hedefliyoruz
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR’lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Özgür Özel’den Bay Kemal, Ekrem’in üzerine beton döküyor çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Türkiye Ukrayna’ya asker gönderecek mi? MSB’den açıklama geldi
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna’nın son hali olay!