TRABZONSPOR'DA sakatlık krizi büyüyor. Başakşehir maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Edin Visca'nın yanı sıra Okay Yokuşlu, Pina ve Folcarelli de dünkü antrenmanda yer almadı. Böylece dünkü idmanda yer almayan futbolcu sayısı 11 oldu. Alınan bilgilere göre Okay, Pina, Baniya ve Onuralp Çevikkan tedbir amaçlı olarak salonda çalışmalarını sürdürdü. Folcarelli'de ise sağ uyluk bölgesinde gerilme tespit edildiği ve bu nedenle antrenmana katılmadı. Tedavisi süren Savic'in salonda çalıştığı, Nwakaeme'nin ise bireysel program dahilinde ayrı hazırlık yaptığı aktarıldı. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Tekke de basın mensuplarının yanına gelerek sakatlar konusunda kısa bir açıklama yapıp şu ifadeleri kullandı: "Bir sürü sakatımız var. Folcarelli de sakat. Bugünden durumunu net söylersem, rakiplerimiz de takip ediyor. Ama sıkıntılarımız var." dedi.

