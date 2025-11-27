Galatasaray’da Osimhen yoksa sorun var

Nijeryalı yıldızdan yoksun çıktığı maçta pozisyon üretmekte ve rakip savunmayı zorlamakta büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, golcü futbolcusunu adeta mumla aradı.



3 YENİLGİ YAŞANDI



İstatistikler de sarı-kırmızılıların Osimhen olmadığında ne kadar zorlandığını gözler önüne seriyor. Galatasaray, Union maçına kadar Şampiyonlar Ligi'deki tek yenilgisini Frankfurt deplasmanında da almıştı. Ve o maçta Osimhen forma giymemişti. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde Nijeryalı yıldızın olmadığı karşılaşmalarda RFS ve Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Alkmaar deplasmanında da 4-1'lik mağlubiyet yaşamıştı.