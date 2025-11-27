SON DAKİKA
Galatasaray'da Osimhen yoksa sorun var

Nijerya milli takımında geçirdiği sakatlık nedeniyle Union SG karşısında forma giyemeyen Victor Osimhen'in yokluğu sahada fazlasıyla hissedildi.

27 Kasım 2025
Nijeryalı yıldızdan yoksun çıktığı maçta pozisyon üretmekte ve rakip savunmayı zorlamakta büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, golcü futbolcusunu adeta mumla aradı.

3 YENİLGİ YAŞANDI

İstatistikler de sarı-kırmızılıların Osimhen olmadığında ne kadar zorlandığını gözler önüne seriyor. Galatasaray, Union maçına kadar Şampiyonlar Ligi'deki tek yenilgisini Frankfurt deplasmanında da almıştı. Ve o maçta Osimhen forma giymemişti. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde Nijeryalı yıldızın olmadığı karşılaşmalarda RFS ve Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Alkmaar deplasmanında da 4-1'lik mağlubiyet yaşamıştı.

