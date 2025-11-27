Galatasaray derbiye kadar olan süreçte yaralarını sarmak için kollarını sıvadı

Şaöpiyonlar Ligi'nde Union SG önünde hiç beklemediği hiç beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray'da moraller çok bozuk... Sarıkırmızılılarda bir an önce bu şoktan kurtulup pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisine en iyi şekilde çıkmak için kollar sıvanmış durumda. Bu süreçte hem teknik direktör Okan Buruk hem de sağlık kurulu ekstra mesai yapacak.

SINGO&BERKAN KESIN OLARAK YOK

Derbi öncesi Kemerburgaz'da ilk hedef sakat futbolcuların olabildiğince maça hazır hale gelmesi. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Singo ve Berkan Kutlu kesin olarak bu maçta forma giyemeyecek. Kaan Ayhan'ın da oynama ihtimali bir hayli düşük gözüküyor. Kasık fıtığı ameliyatı olan ve beklenen erken idmanlara başlayan Yunus Akgün'ün en azından kadroda olabilmesi için yoğun bir mesai var. Union SG maçında sakatlık yaşayan ve oyundan alınan Jakobs'ta endişe verici bir durum olmadığı öğrenildi.

OSIMHEN OYNAMAYI ÇOK ISTIYOR AMA...

Aynı şekilde Union SG maçını kaçıran Lemina'nın derbiye yetişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Durumu en çok merak edilen isim olan Osimhen ise ne olursa olsun derbide forma giymek istiyor. Ancak sağlık kurulu en ufak bir risk görürse Nijeryalı yıldız kesinlikle ilk 11'de olmayacak.

SARA ARTIK SABIR TAŞIRDI

Sezonun en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Gabriel Sara, Union SG maçındaki futboluyla da hayal kırıklığı yarattı. İlk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında 11'de şans bulan Brezilyalı yıldız yine beklentilerin çok altında kaldı. Sosyal medyada Sara sert şekilde eleştirilirken, yönetimin iyi devre arasında genç futbolcuyla yolları ayırması gerektiği vurgulandı.



DERBİ HAZIRLIĞI START ALDI



Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarına başladı. Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar bugünü dinlenerek geçirecek.



DEVASA BİR BAŞARI



UNION SG'nin galibiyeti Belçika basınında geniş yankı uyandırdı. 7SUR7, "Devasa bir başarı: Union, Türkiye'de kazandı ve Galatasaray'ın yenilmezlik serisini sonlandırdı" ifadesini kullanırken, RTL.BE ise, "Başardılar: Union, Galatasaray'a karşı büyük bir zafer kazandı" dedi.



23 YIL SONRA ILKI YAŞADI



EKSİKLER nedeniyle gençlerden kurulu bir kulübeyle Union SG önüne çıkan Galatasaray 23 yıl sonra bir ilki yaşadı. Union SG önünde yalnızca 1 oyuncu değişikliği yapan Cimbom, Şubat 2002'den (Liverpool) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçını tek değişiklikle tamamladı.Kadıköy'de Galatasaray'ın başında yenilgisi olmayan Okan Buruk müthiş serisini pazartesi günü de sürdürmek istiyor.



KRAL ÇIPLAK MI?



Victor Osimhen'in yokluğunda Union SG karşısında ilk 11'de forma giyen Mauro Icardi performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. 90 dakika sahada kalmasına rağmen 17 kez topla buluşabilen ve gol bölgesinde çok etkisiz kalan Arjantinli yıldız çarpıcı bir istatistiğiyle de gündeme oturdu. Yaşadığı fiziki problemler nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olan Icardi, Süper Lig'de attığı 7 golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak tecrübeli yıldız aynı performansını Avrupa'ya taşıyamıyor. Icardi, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 12 karşılaşmada forma giyerken yalnızca 2 gol atabildi. Yıldız futbolcu son 8 maçta ise gol atma başarısını gösteremedi. Union SG önünde de rakip stoperlerin arasında kaybolan ve gol pozisyonuna giremeyen Icardi ile ilgili sosyal medyada da sert eleştiriler yapıldı.



ICARDI'DEN FLAŞ PAYLAŞIM



Galatasaray kaptanı Mauro Icardi dün sabah derbi mesaisine başladı!.. Nijeryalı yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Günaydın Galatasaray ailesi... Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Haydi Cimbom!" ifadesini kullandı.



