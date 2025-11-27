PODCAST CANLI YAYIN
Siyah-Beyazlılar devre arasında takımdan ayrılmak isteyen Portekizli yıldızdan iyi bir bonservis kazanmak için Körfez ekipleriyle bağlantıları güçlü olan bir menajere yetki verdi. Ocak ayında teklif gelmesi bekleniyor.

27 Kasım 2025
Beşiktaş Rafa Silva için Arap yarımadasından teklif bekliyor!

Beşiktaş'ta 2 Kasım'dan bu yana idmanlara çıkmayan ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Rafa Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızdan iyi bir bonservis kazanıp yollarını ayırmak isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar rotasını Körfez'e çevirdi. Yönetimin, Suudi Arabistan ve Katar takımlarıyla iyi bağlantılara sahip bir menajerle görüşüp Rafa Silva'yı bu ülkelerdeki takımlara önermesi için yetki verdiği öğrenildi. Portekizli yıldızla ilgilenen takımlarla temasa geçmeye başlayan menajerin devre arasında Beşiktaş'a teklif getirme ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında. Son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe maçında forma giyen ve bu maçın ardından Beşiktaş ile olan bağlarını koparan dene- yimli futbolcunun Siyah- Beyazlı takımda devre arasına kadar forma giyip giyemeyeceği merak konusu, Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asiste imza attı.


ATİLLA KARAOĞLAN'I TAKİP EDECEĞİZ


Beşiktaş, Samsunspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarının duyurulmasının ardından bir açıklama yayımladı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltımızı vermemek için sergilediği üstün performansı tüm Türkiye izledi. Karaoğlan'ın penaltımızı vermemek için yaşadığı acınası mazeret üretme paniğine Türk hakemliği adına üzülerek şahitlik ettik. Net bir pozisyonda penaltı kararı vermemek için kavramları çorba yapan hakem Atilla Karaoğlan, maçın kaderine direkt olarak etki etmiştir. MHK'da Karaoğlan'ı maçımıza atayarak bu skandala çanak tutmuştur. Beşiktaş JK olarak; hakemlik yapmak için yeterli eğitime sahip olmadığına ve daha da önemlisi kötü niyetli olduğuna inandığımız Atilla Karaoğlan'ı sezonun geri kalanında dikkatle takip edeceğiz" ifadeleri yer aldı.


HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR


Beşiktaş, Süper Lig'in 14.. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.


JOTA 11'E GEÇİYOR


Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu maç özelinde ileri uçta değişiklikler yapması bekleniyor. Deneyimli teknik adam, son haftalarda maçların 2. yarısında sahaya sürdüğü Jota Silva'ya bu kez ilk 11'de görev verecek. Abraham'ı kulübeye çekecek Yalçın'ın forvette Toure'ye şans vermesi bekleniyor.

