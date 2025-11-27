Başakşehir maçında Trabzonspor’a galibiyeti getiren Ernest Muçi iddialı!

SON dakikada attığı müthiş golle Başakşehir önünde Trabzonspor'a üç puanı getiren Ernest Muçi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İNANILMAZ BİR ORTAM VAR

2019-2020 sezonunda Laçi deplasmanında attığı iki gol ve o sezon Arnavutluk Ligi'nde yaşadıkları şampiyonlukla ilgili konuşan Arnavut yıldız, "Bizim adımıza o maç da çok önemliydi. Başakşehir maçı da benzer senaryoda gelişen bir maç oldu. Takımımızın şampiyon olabilmesi için elinde bütün imkânlar var. O başarıya ulaşabilmek için yapmanız gereken şey çok çalışmak ve bu durumun hayalini kurmak. Yine aynı şeyi yapabiliriz. Çünkü şehir ve kulüp birbiriyle iç içe geçmiş durumda. İnanılmaz bir ortam var. Tabii ki 'Neden olmasın?' diye düşünüyorum. Umarım aynı sonla karşılaşırız yeniden" diye konuştu.

TEKKE'YE TEŞEKKÜRLER

Trabzonspor'a geliş sürecinde Fatih Tekke'nin etkisinin olduğunu dile getiren Ernest Muçi, "Kendisi bana inanan insanlardan bir tanesiydi. Bana inandığı için kendisine teşekkür ederim. Hem hocamızın güvenini boşa çıkarmadığım hem de herkesi mutlu edebildiğim için çok mutluyum. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Dolayısıyla en iyi sonuçlar da gelecektir" ifadelerini kullandı.