12 Dev Adam Dünya Kupası yolunda Bosna sınavına çıkıyor

Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan 12 Dev Adam bugün yeni bir maceraya başlayacak. Milli Takımımız, 2027 Dünya Kupası eleme grubunda ilk sınavına Bosna önünde çıkacak. Başantrenör Ergin Ataman düzenlediği basın toplantısında gruptaki şansımızı değerlendirdi. Tecrübeli coach, "Zorlu bir gruptayız. Dörtlü grup sonrasında çaprazdaki grupta da iki çok güçlü takım var. Litvanya ve İtalya. Bizim grubumuzda da Sırbistan, biz ve Bosna. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası finalisti olarak Dünya Şampiyonası'nda madalya peşinde koşmak" dedi. Eksiklerle ilgili de konuşan Ataman, "Tuhaf bir hazırlık dönemi oluyor. Hazırlık da olmuyor aslında. NBA'deki oyuncularımız Alperen ve Adem Bona oynayamıyor. NBA'deki hiçbir oyuncu pencere maçlarında oynamıyor. Larkin'in de ciddi bir sakatlığı var. 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Cedi de yarınki maçta oynayamayacak. İsviçre maçına yetiştirmeye çalışacağız" ifadesini kullandı.



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bosna maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "Biz de heyecanlıyız. Avrupa ikinciliğinin yeni yeni keyfini çıkarıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi'nde inanılmaz bir atmosfer olacaktır. Türk halkına destekleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.