TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı | Bahis soruşturmasında 52 milyar dolar yurt dışına çıktı

FUTBOL Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğlu, "Bizim yaklaşık 1 sene önce Avrupa'da yasa dışı bahis ile ilgili dataları almak için bir şirketle anlaşmamız vardı. İnterpol ve UEFA da devrede. Yasa dışı bölümü, Başsavcılığın araştırmaları devam ediyor.

Birinci, ikinci, üçüncü derece yakınlarının hesap hareketlerine bakılıyor. 3. derece yakınları üzerinden bile kapsamlı bir inceleme devam ediyor. Asıl pisliğin kökünü kazıyacak yer orası. O çalışma bittiğinde zaten ben de hep söylüyorum akın akın geliyor Başsavcım" diye konuştu. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "2 şirketten veri geldi. Asıl ana firmalardan gerekli dataları aldık. Ama kısmi gönderenlerden '2025'te dijitale geçtik, önceki kayıtlarım yok' diyen oldu. Ben de 'bakkal dükkanı mıydı orası, deftere mi yazıyordunuz' dedim. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hepsini detaylı vermek zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.



SIRA ANTRENÖR MENAJER VE TERCÜMANDA



HACIOSMANOĞLU, "Temizlik sadece hakemlerle olmaz. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının olması lazım. Futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler gelecek. Teknik direktör, tercüman, malzemeci, gözlemciler, sağlık personeli, menajer, temsilci... Bu incelemeden sonra biz kendi önümüzü temizlemiş olacağız" dedi.



Yurt dışına çıkan para 52 Milyar dolar



FUTBOL Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması ile ilgili çarpıcı bir veri paylaştı. Hacıosmanoğlu, "Geçen sene Türkiye'den yurt dışına çıkan para 52 milyar dolar para. Bakın bahis ve oyunları. Türkiye'de oynanmıyor, dışarı çıkıyor. Bahis'in merkezi biz değiliz, Avrupa ve dünya. Ne kadar engellersek Türk milletine o kadar hizmet etmiş oluruz" diye konuştu.