7 golün atıldığı maçta zafer Trabzonspor’un oldu!

Trabzonspor zafere 90+11'de ulaştı. Bordo-Mavililer deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. 8'de Visca Ebosele'nin darbesiyle yerde kaldı. VAR'a gidilen pozisyon sonrasında Ebosele kırmızı kart gördü. 20'de VAR uyarı sonrası Okay'ın ceza sahasında topu elle oynadığı belirlendi. VAR uyarısı sonrasında 22'de kazanılan penaltıyı kullanan Selke Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 37'de Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında Augusto ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla 1-1'lik eşitliği sağladı. 45'te Onur Bulut'un ortasında Shomurodov kafa vuruşuyla Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi. 76'da VAR incelemesi sonrası kazanılan Penaltıyı Onuachu gole çevirdi: 2-2. 77'de Muçi sol ayağıyla yaptığı vuruşla Trabzonspor'u 3-2 öne geçirdi. 90+1'de Bertuğ skoru 3-3 yaptı. Muçi Dk.90+11'de skoru 4-3 yaptı



FIRTINA'DA EDIN VISCA DEPREMİ



Trabzonspor'da uzun bir süre sonra ilk 11'de forma şansı bulan Edin Visca karşılaşmanın 8. dakikasında Ebosele'nin darbesi sonrasında sakatlandı ve oyundan çıktı. Pozisyonun ardından Ebosele kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Apar topar hastaneye kaldırılan tecrübeli futbolcunun sakatlığı büyük üzüntüye neden oldu. Bu arada Trabzonspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Edin Visca'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu gelişme büyük üzüntüye yol açtı.



DEPLASMAN GOLCÜSÜ



Trabzonspor'da takımının ilk golünü atan Augusto bu sezon aynı zamanda deplasmanda 4. golünü atmış oldu. Yıldız oyuncu deplasmanlarda başarılı bir grafik çizdi.



MÜCADELEMİZ FANTASTİKTİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca, "Başakşehir ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri. 10 kişi kalmalarına rağmen bizi zorladılar. Bu maçtan çıkaracağımız dersler olacak. Başakşehir önünde uzatma dakikalarında gelen gol le kazandık. Futbolcularım kazanmak için her şeyi yaptı. Bu galibiyette oyunu son dakikaya kadar bırakmayan futbolcularımın emeği çok büyük hepsine teşekkür ediyorum" dedi.



HEYECAN YÜKSEKTİ



Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan maçta heyecan hiç düşmedi. Bordo- Mavililer uzun süre 10 kişi oynayan rakipleri karşısında maçı bırakmayarak galip gelmeyi başardı.