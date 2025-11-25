PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

7 golün atıldığı maçta zafer Trabzonspor'un oldu!

Bordo-Mavililer Başakşehir’i Augusto, Onuachu (penaltı) ve Muçi (2)’nin golleriyle yıktı. Başakşehir’e Selke, Shomurodov ve Bertuğ ‘un golleri yetmedi. Ebosele 8’de kırmızı gördü

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2025
İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor zafere 90+11'de ulaştı. Bordo-Mavililer deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. 8'de Visca Ebosele'nin darbesiyle yerde kaldı. VAR'a gidilen pozisyon sonrasında Ebosele kırmızı kart gördü. 20'de VAR uyarı sonrası Okay'ın ceza sahasında topu elle oynadığı belirlendi. VAR uyarısı sonrasında 22'de kazanılan penaltıyı kullanan Selke Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 37'de Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında Augusto ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla 1-1'lik eşitliği sağladı. 45'te Onur Bulut'un ortasında Shomurodov kafa vuruşuyla Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi. 76'da VAR incelemesi sonrası kazanılan Penaltıyı Onuachu gole çevirdi: 2-2. 77'de Muçi sol ayağıyla yaptığı vuruşla Trabzonspor'u 3-2 öne geçirdi. 90+1'de Bertuğ skoru 3-3 yaptı. Muçi Dk.90+11'de skoru 4-3 yaptı


FIRTINA'DA EDIN VISCA DEPREMİ


Trabzonspor'da uzun bir süre sonra ilk 11'de forma şansı bulan Edin Visca karşılaşmanın 8. dakikasında Ebosele'nin darbesi sonrasında sakatlandı ve oyundan çıktı. Pozisyonun ardından Ebosele kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Apar topar hastaneye kaldırılan tecrübeli futbolcunun sakatlığı büyük üzüntüye neden oldu. Bu arada Trabzonspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Edin Visca'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu gelişme büyük üzüntüye yol açtı.


DEPLASMAN GOLCÜSÜ


Trabzonspor'da takımının ilk golünü atan Augusto bu sezon aynı zamanda deplasmanda 4. golünü atmış oldu. Yıldız oyuncu deplasmanlarda başarılı bir grafik çizdi.


MÜCADELEMİZ FANTASTİKTİ


Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca, "Başakşehir ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri. 10 kişi kalmalarına rağmen bizi zorladılar. Bu maçtan çıkaracağımız dersler olacak. Başakşehir önünde uzatma dakikalarında gelen gol le kazandık. Futbolcularım kazanmak için her şeyi yaptı. Bu galibiyette oyunu son dakikaya kadar bırakmayan futbolcularımın emeği çok büyük hepsine teşekkür ediyorum" dedi.


HEYECAN YÜKSEKTİ


Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan maçta heyecan hiç düşmedi. Bordo- Mavililer uzun süre 10 kişi oynayan rakipleri karşısında maçı bırakmayarak galip gelmeyi başardı.

