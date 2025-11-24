PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş hafta boyunca Rafa kriziyle uğraştı! Evinde 2 puan bıraktı

Rafa Silva krizi nedeniyle çok çalkantılı bir süreçten geçen Siyah-Beyazlılar ligin flaş ekibi Samsunspor önünde hedefe ulaşamadı. 57. dakikada Cengiz Ünder’in penaltı golüyle öne geçen Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı. 66’da Ndiaye skoru belirleyen golü attı.

BEŞİKTAŞ Süper Lig'in 13. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. 13'te Samsunspor atağında Eyüp'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin şutunu Ersin çıkardı. 14'te kullanılan kornerde ceza sahası içinde topu önünde bulan Holse'nin şutunda Ersin gole izin vermedi. 36'da ceza sahası içinde topu önünde bulan Cerny'nin vuruşunu Okan çıkardı. ilk yarı 0-0 sona erdi. 57'de Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına geçen Cengiz takımını öne geçirdi: 1-0. 66'da Samsun skoru eşitledi. Cengiz'in hatalı pasında araya giren Ndiaye Ersin'in sağından topu ağlara yolladı: 1-1. 71'de Ersin ile karşı karşıya kalan Holse'nin vuruşu az farkla auta gitti. 84'te kaleci ile karşı karşıya kalan Polat Ersin'i geçemedi. Maç 1-1 sona erdi


KARTAL'DAN PENALTI İSYANI


BEŞIKTAŞ, 37. dakikada Borevkovic ile Abraham arasındaki mücadelenin ardından penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Sahaya gelen Karaoğlan topun ayaktan ele geldiğini belirterek devam kararı verdi.


ERSİN DESTANOĞLU KALESİNDE DEVLEŞTİ


BEŞIKTAŞ kalecisi Ersin Destanoğlu Samsunspor maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Özellikle 2. yarıda Polat'ın poziyonunda geçit vermeyen deneyimli file bekçisi karşılaşmada yaptığı 5 net kurtarışla takımını adeta maçta tutan isim oldu.


20 YILDIR KAZANAMIYOR


SAMSUNSPOR ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın rakibine karşı galibiyet hasreti 20 yıla çıktı. Siyah- Beyazlılar, rakibine karşı ligde son iç saha galibiyetini 2 Ekim 2005 tarihinde 3-2'lik skorla almıştı. Kartal, Samsun temsilcisini konuk ettiği son 4 mücadeleden 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.


OLMAYINCA OLMUYOR


BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın, "İkinci yarı iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz. Kazanmak amacındaydık. Oyuncuların enerjileri iyiydi. Şanssızdık. Olmayınca olmuyor" İfadelerini kullandı.


ÖNCE ATTI SONRA ATTIRDI!


BEŞIKTAŞLI Cengiz Ünder dün hem sevinç hem de üzüntü yaşadı. Yıldız futbolcu, maçın 57. dakikasında penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirip taraftarlarını sevindirdi. Ancak 66. dakikada yaptığı hatalı pas nedeniyle takımının gol yemesine neden oldu.


SALIH'E PROTESTO


Samsunspor maçında etkisiz bir oyun ortaya koyan Salih Uçan 89. dakikada oyundan çıkarken Siyah-Beyazlı taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

