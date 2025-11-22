Okan Buruk, beşinci yıldız ve Avrupa hedefini anlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı takımı olduk, bence bu çok önemli ve değerli. Çok önemli de Şampiyonlar Ligi oynuyoruz, kazandığınız her şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ni getiriyor. Oyuncularımıza da hep bu hedefi gösteriyoruz" diye konuştu. Deneyimli teknik adam, "İnşallah tekrar Mayıs ayında bu şampiyonluğu yaşarız. Avrupa kupasının kazanma sürecini yaşayan biriyim. Tekrar bir Avrupa kupası kazanmak, tabii ki bunu baştan hayal etmemiz gerekiyor. Yine hayal ediyoruz Futbolcu olarak yaşadım, teknik adam olarak da inşallah yaşarım" dedi.