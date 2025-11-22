SON DAKİKA
Fenerbahçe çıkışta, Cenk Tosun için üç kulüp devrede

Cenk Tosun’a Süper Lig’den 3 takımın talip olduğu öğrenildi. Bu kulüpler: Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor

Fenerbahçe çıkışta, Cenk Tosun için üç kulüp devrede

Domenico Tedesco yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de üst üste aldığı 4 galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu. Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirerek taraftarlarına umut verdi. Kadrodaki bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenirken, yönetim yeni transferlerle ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor. Bu süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kadro dışı bırakılan tecrübeli forvet Cenk Tosun'a Süper Lig'den Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un talip olduğu öğrenildi. Tedesco ile problem yaşadığı belirtilen 34 yaşındaki golcünün ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

