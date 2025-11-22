En Nesyri elde kalıyor: Yönetim büyük sıkıntıda

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri yönetimi de ters köşe yaptı... Sarı-Lacivertliler devre arasında 28 yaşındaki Faslı golcüyü satarak 9 numara transferi için yer açmak istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.



Fenerbahçe Yönetimi şu ana kadar En Nesyri için istediği transfer tekliflerini alamadı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon tecrübeli oyuncu için 35 milyon Euro'luk transfer teklifi almıştı. Fenerbahçe Yönetimi, oyuncusunu o rakamlara satmadığı için pişman durumda...

19.5 MİLYON EURO'YA ALINDI

AVRUPA ve Körfez takımlarından teklif alamayan En Nesyri'nin durumu yönetimin canını sıkıyor. 2024 yılında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen En Nesyri'den bonservis beklentisi 30 milyon Euro. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan En- Nesyri, bu maçlarda 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 85 kez Fas Milli Takımı'nda forma giyerken 25 kez fileleri havalandırmayı başardı.



MENAJERİ İLE TEMAS HALİNDE

Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki yıldız, geçen sezon Körfez kulüplerinin radarındaydı.Yönetim, En Nesyri'nin menajeri ile sürekli temas halinde ancak istenilen teklif gelmiyor. Faslı golcü, son maçlardaki formsuz görüntüsü nedeniyle teklif alamıyor.

