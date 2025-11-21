PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Milliler, Dünya Kupası yolunda gönüllerine göre bir kura çekti

Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya’yı saat 20.00’de konuk edecek. Finale çıkarsak Slovakya-Kosova maçının galibiyle 31 Mart 2026’da deplasmanda saat 21.45’te karşılaşacağız.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2025
Milliler, Dünya Kupası yolunda gönüllerine göre bir kura çekti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan A Milliler'in play-off turundaki rakibi belli oldu. Kura çekimine birinci torbadan katılan Türkiye, Romanya ile eşleşti. Milliler finale yükselmesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak. Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.
Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız, play-off turunu geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor. Ay-Yıldızlılarımız, play-offları geçmesi durumunda ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Play-off turu yarı finalindeki diğer eşleşmeler ise şu şekilde: İtalya-Kuzey İrlanda, Ukrayna-İsveç ve Danimarka-Kuzey Makedonya.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu Suç Örgütü hafriyat alanına mafya gibi çöktü: 111 milyarlık vurgun
TAKVİM FETÖ’nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin’den TBMM’de Gülbahar gündemi
Türk Telekom
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Beykoz’a telefon! Gençlere hitap etti
İlk kez ortaya çıktı! İşte Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan çalışanın görüntüleri
AK Parti’de İmralı komisyonu: Ziyarete olumlu bakıyoruz oylama olursa olumlu oy vereceğiz
’TİP’ik provokasyon! Sera Kadıgil’in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
28 maddelik Ukrayna planı: Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin’den yalanlama! Kiev taslağı aldık dedi
Gençlere evlilik desteği 250 bin TL’ye çıkıyor! Ne zamandan itibaren geçerli olacak?
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı
CHP’nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ’yü yalanlayıp TAKVİM’i doğruladılar: Önce hayır diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Kim Milyoner Olmak İster’de gladyatör sorusu yarışmacıyı yaktı!
Vucic de Saraybosna’da insan avına katıldı mı? Soruşturma başlayacak
Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika’ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’ten bahis açıklaması: Bir operasyon daha olabilir
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
Duhok’ta YPG’ye IKBY modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek’in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Komisyon öncesi kritik temas: MHP’den AK Parti’ye ziyaret: Hukuki mesele Komisyon öncesi kritik temas: MHP'den AK Parti'ye ziyaret: Hukuki mesele Başkan Erdoğan’dan erkeklere çocuk uyarısı: Kadınlar gerekli desteği göremiyor Başkan Erdoğan'dan erkeklere çocuk uyarısı: "Kadınlar gerekli desteği göremiyor" ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 20 KASIM 2025 ATV ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 20 KASIM 2025 ATV Galatasaray’a Real Madrid’den süper yıldız! Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız! Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak Uçtu mu çakıldı mı? 20 Kasım canlı altın fiyatları... Uçtu mu çakıldı mı? 20 Kasım canlı altın fiyatları...