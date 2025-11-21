Milliler, Dünya Kupası yolunda gönüllerine göre bir kura çekti

Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan A Milliler'in play-off turundaki rakibi belli oldu. Kura çekimine birinci torbadan katılan Türkiye, Romanya ile eşleşti. Milliler finale yükselmesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak. Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.

Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız, play-off turunu geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor. Ay-Yıldızlılarımız, play-offları geçmesi durumunda ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Play-off turu yarı finalindeki diğer eşleşmeler ise şu şekilde: İtalya-Kuzey İrlanda, Ukrayna-İsveç ve Danimarka-Kuzey Makedonya.